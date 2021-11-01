Мурашко заявил, что в регионах решили проблему с нехваткой вакцины «Спутник Лайт»

За счет нерабочих дней ситуация с коронавирусом улучшилась, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Кроме того, во всех регионах России закупили достаточно лекарств для инфицированных пациентов.



«Сегодня достаточно закуплено во всех регионах лекарственных препаратов», — сказал глава ведомства 1 ноября на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом при правительстве РФ.



При этом, добавил Мурашко, число пациентов с коронавирусом в России, которым требуется госпитализация, выше, чем в предыдущие волны, из-за штамма «дельта». Сейчас около 1,38 млн россиян находятся под наблюдением медиков.

