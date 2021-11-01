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Мурашко заявил, что в регионах решили проблему с нехваткой вакцины «Спутник Лайт»

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За счет нерабочих дней ситуация с коронавирусом улучшилась, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Кроме того, во всех регионах России закупили достаточно лекарств для инфицированных пациентов.

«Сегодня достаточно закуплено во всех регионах лекарственных препаратов», — сказал глава ведомства 1 ноября на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом при правительстве РФ.

При этом, добавил Мурашко, число пациентов с коронавирусом в России, которым требуется госпитализация, выше, чем в предыдущие волны, из-за штамма «дельта». Сейчас около 1,38 млн россиян находятся под наблюдением медиков.

Глава министерства сообщил, что ежедневно в стране прививки от ковида делают более 650 тыс. человек. По его словам, это не вызывает затруднений для системы здравоохранения.

«Мы отметили также, в том числе, недостаточный уровень вакцинации населения, особенно хотелось бы отметить категорию лиц старшего возраста, старше 60 лет, поскольку именно у них развиваются тяжелые осложнения, подчас приводящие к необратимым последствиям для здоровья», — сказал Мурашко.

Тем не менее более 58 млн человек в России уже получили первый компонент вакцины от коронавируса. Вопрос с нехваткой «Спутника Лайт» в ряде регионов решен, сказал министр. «Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье также разрешены. И сегодня отправка идет везде», — подчеркнул он.

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Комментарии (3)

f0ntan
В Питере лайтом будут вакцинировать только тех, кто уже вакцинировался спутником ви полгода назад и пора ревакцинироваться заново. А халявщики, кто только сейчас вакцинируются впервые, и хотели вакцинироваться лайтом, о лайте должны забыть. Для вакцинирующихся впервые полно на складах двухкомпонентных вакцин
266094585
"За счет нерабочих дней ситуация с коронавирусом улучшилась" ШТА? в каком месте она у него улучшилась, по данным его "штабов" рост и заболеваемости и смертности. "Нерабочие" почти везде начались сегодня, и уже ошеломляющий результат? К стати на работу сегодня шли толпы.
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