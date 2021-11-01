Мурашко заявил, что в регионах решили проблему с нехваткой вакцины «Спутник Лайт»

За счет нерабочих дней ситуация с коронавирусом улучшилась, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Кроме того, во всех регионах России закупили достаточно лекарств для инфицированных пациентов.
«Сегодня достаточно закуплено во всех регионах лекарственных препаратов», — сказал глава ведомства 1 ноября на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом при правительстве РФ.
При этом, добавил Мурашко, число пациентов с коронавирусом в России, которым требуется госпитализация, выше, чем в предыдущие волны, из-за штамма «дельта». Сейчас около 1,38 млн россиян находятся под наблюдением медиков.
Глава министерства сообщил, что ежедневно в стране прививки от ковида делают более 650 тыс. человек. По его словам, это не вызывает затруднений для системы здравоохранения.
«Мы отметили также, в том числе, недостаточный уровень вакцинации населения, особенно хотелось бы отметить категорию лиц старшего возраста, старше 60 лет, поскольку именно у них развиваются тяжелые осложнения, подчас приводящие к необратимым последствиям для здоровья», — сказал Мурашко.
Тем не менее более 58 млн человек в России уже получили первый компонент вакцины от коронавируса. Вопрос с нехваткой «Спутника Лайт» в ряде регионов решен, сказал министр. «Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье также разрешены. И сегодня отправка идет везде», — подчеркнул он.