СК попросит арестовать напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве

Следствие планирует ходатайствовать об аресте четверых напавших на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.



Молодым людям в возрасте от 17 до 19 лет предъявят обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе ребенка.



«В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы. В качестве подозреваемых фигуранты предъявлены потерпевшим для опознания, проведены очные ставки и обыски по местам фактического проживания подозреваемых», — сообщают в СК.

