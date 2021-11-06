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СК попросит арестовать напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве

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Следствие планирует ходатайствовать об аресте четверых напавших на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Молодым людям в возрасте от 17 до 19 лет предъявят обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе ребенка.

«В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы. В качестве подозреваемых фигуранты предъявлены потерпевшим для опознания, проведены очные ставки и обыски по местам фактического проживания подозреваемых», — сообщают в СК.

Допрошены очевидцы происшествия. С малолетним потерпевшим работают психологи. Следственные действия по сбору и закреплению доказательной базы продолжаются.

Четверо молодых людей 4 ноября в микрорайоне Новые Ватутинки устроили конфликт в магазине, где был посетитель с ребенком. Началась драка, которая продолжилась на улице. На следующий день троих нападавших задержали, четвертый оказался в руках полиции в ночь с пятницы на субботу. Как выяснилось со слов одного из задержанных, он и его братья приехали из Оренбурга.

Предварительно сообщалось, что в конфликте участвовали уроженцы Кавказа. После происшествия полицейские провели рейды в микрорайоне и проверили стройплощадки, задержав десятки мигрантов.

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Комментарии (15)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Все четверо задержанных за драку в новой Москве являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство, сообщили РИА Новости в столичной полиции.
VKuser678560
в армянскую пресс-хату их поселить, там быстро разберутся
Wert
Терпила видать непростой , как-то очень быстро всё разворачивается.
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