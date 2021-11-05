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Врачи раскрыли диагноз президента Чехии Земана. Он не может больше руководить страной

Чешский президент Милош Земан болен циррозом печени

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Президент Чехии Милош Земан страдает хроническим заболеванием — у него цирроз печени, и в желудок в настоящее время введен питательный зонд для кормления. Об этом со ссылкой на члена медицинского консилиума по наблюдению за здоровьем президента, хирурга Павела Пафко 5 ноября сообщает РИА Новости.

«У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно — цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками», — рассказал Пафко, который ранее оперировал первого чешского президента Вацлава Гавела.

Специалист также отметил, что говорить о сроках выписки Земана из Центрального военного госпиталя в Праге, где он находится на лечении, пока преждевременно, это может занять 3–4 недели.

«Фонтанка» писала, что Милош Земан находится на лечении в ЦВГ с 10 октября. Лечащий врач президента Мирослав Заворал сообщал при госпитализации, что президент страны помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он тогда отказался без согласия главы государства.

По словам лечащих врачей, долгосрочный прогноз состояния здоровья президента неопределенный, а вероятность его возвращения к работе в обозримом будущем названа неправдоподобной. Глава чешского сената Милош Выстрчил 18 октября обнародовал содержание письма, которое ему в ответ на запрос направило руководство ЦВГ. Согласно документу, Земан не способен выполнять служебные обязанности.

В парламенте Чехии уже предложили начать процедуру лишения Земана полномочий президента.

Милошу Земану 77 лет, он находится на посту президента Чехии с 2013 года. За последние годы его несколько раз лечили в военном госпитале. Причиной обращений были невропатия стоп и диабет. В этом году из-за проблем с ногами он начал пользоваться инвалидной коляской.

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Комментарии (4)

Oleg_I
Ничоси. А как же медицинская тайна, профессиональная этика?
Денеб
Неудивительно.... Алкоголик со стажем.... Друган несменяемого......
263784231
То есть самолично глава сената в больничку не наведывался - наверное, трамвая долго ждать надо было. Хорошо хоть у наших радетелей за народное счастье есть автомобили и если что, смогут увидеть, как обстоят дела не из письма главврача, а собственными глазами.
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