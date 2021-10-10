Президент Чехии Земан попал в больницу. Диагноз — медицинская тайна

Президент Чехии Милош Земан попал в палату интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в Стршешовице, сообщил его директор и лечащий врач 77-летнего пациента Мирослав Заворал.
«Причина госпитализации — осложнения, которые сопровождают хроническое заболевание, от которого он лечится, — цитирует Заворала 10 октября портал Novinky.cz.
При этом лечащий врач отметил, что сообщить о диагнозе журналистам он не может без согласия самого Земана. Со ссылкой на источники издание сообщает, что у президента могут быть проблемы с почками.