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Президент Чехии Земан попал в больницу. Диагноз — медицинская тайна

В Чехии госпитализировали президента страны Милоша Земана

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Президент Чехии Милош Земан попал в палату интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в Стршешовице, сообщил его директор и лечащий врач 77-летнего пациента Мирослав Заворал.

«Причина госпитализации — осложнения, которые сопровождают хроническое заболевание, от которого он лечится, — цитирует Заворала 10 октября портал Novinky.cz.

При этом лечащий врач отметил, что сообщить о диагнозе журналистам он не может без согласия самого Земана. Со ссылкой на источники издание сообщает, что у президента могут быть проблемы с почками.

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Комментарии (7)

07A
Как не любят хомячки человека, который не продается. Вроде бы и демократ, и против ввода войск ВД в ЧССР! Но нет, не не любит Леху! А говорят, что нам все равно, что происходит в других странах! Мочат старика хомячки!
Эд Хэммет
Интересно, медицинская тайна, это смертельно? Необычный какой то диагноз...
Maik5
Сифилис небось.
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