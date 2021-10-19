В сенате Чехии предложили начать процедуру лишения Земана полномочий президента

«Члены нашей комиссии детально ознакомились с документом о состоянии здоровья президента республики Милоша Земана, который был направлен в сенат руководством Центрального военного госпиталя в Праге, в нем, как известно, сейчас находится на лечении господин президент. В этом документе прямо сказано о том, что господин президент не способен выполнять свои служебные обязанности, к тому же в связи с характером заболевания долгосрочный прогноз состояния господина президента оценивается как крайне неопределенный. В связи с этим наша комиссия предлагает активировать статью 66 Конституции республики о временном лишении президента его полномочий», — сообщило РИА Новости 19 октября, ссылаясь на главу комиссии Зденека Граба.

Члены конституционной комиссии сената Чехии обсудили состояние здоровья президента республики Милоша Земана. Возникло предложение о том, чтобы начать процедуру лишения его президентских полномочий из-за невозможности их выполнения.

Окончательное решение об отстранении главы государства может быть принято большинством голосов на заседаниях верхней и нижней палат парламента. В таком случае президентские полномочия перейдут к спикеру нижней палаты и новому премьеру, которого назначат решением спикера.



Милошу Земану 77 лет, он находится на посту президента Чехии с 2013 года. За последние годы его несколько раз лечили в военном госпитале. Причиной обращений были невропатия стоп и диабет. В этом году из-за проблем с ногами он начал пользоваться инвалидной коляской.



Председатель сената Чехии Милош Выстрчил на брифинге 18 октября сообщил, что президент не может выполнять свои полномочия.

