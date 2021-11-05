Двух подозреваемых задержали в Новой Москве по делу о нападении на отца с ребёнком

В Новой Москве задержали двух подозреваемых в нападении на отца с ребенком. Об этом вечером 5 ноября сообщает ГСУ СК РФ по Москве.



«Потерпевшие допрошены, также с привлечением специалистов будет проверено состояние здоровья ребенка», — сказали в управлении СК.



Одновременно с этим в московской полиции заявили, что установлены все участники конфликта. Двое из них доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел. Об этом информирует «МВД-Медиа».

Нападение на мужчину произошло в микрорайоне Новые Ватутинки накануне. По словам очевидцев, четверо неизвестных (предположительно, приезжие) устроили конфликт в магазине, где был посетитель с ребенком. Они по неустановленной пока причине начали драку, которая продолжилась на улице. Согласно предварительной информации, один из нападавших был с ножом.

