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Двух подозреваемых задержали в Новой Москве по делу о нападении на отца с ребёнком

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В Новой Москве задержали двух подозреваемых в нападении на отца с ребенком. Об этом вечером 5 ноября сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

«Потерпевшие допрошены, также с привлечением специалистов будет проверено состояние здоровья ребенка», — сказали в управлении СК.

Одновременно с этим в московской полиции заявили, что установлены все участники конфликта. Двое из них доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел. Об этом информирует «МВД-Медиа».

Нападение на мужчину произошло в микрорайоне Новые Ватутинки накануне. По словам очевидцев, четверо неизвестных (предположительно, приезжие) устроили конфликт в магазине, где был посетитель с ребенком. Они по неустановленной пока причине начали драку, которая продолжилась на улице. Согласно предварительной информации, один из нападавших был с ножом.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. После инцидента полицейские провели рейды в микрорайоне и проверили стройплощадки, задержав десятки мигрантов.

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Комментарии (11)

266582025
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данн.ый момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
SKPTM
Бастрыкин лично посмотрит на видеозапись с ЛУПОЙ.
И опять всё увидит!
260928241
Товарищи законодатели, правоохранители, чиновники расставьте наконец ,точки над этим вопросом. Отделите мух, от котлет.
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