Очевидцы сообщили, что напавшие на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках были вооружены ножами

У двух участников конфликта, который произошел между группой людей (предположительно, приезжих) и мужчиной с ребенком, были с собой ножи. Как пишет вечером 5 ноября РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, об этом сообщила продавщица магазина, где накануне и начался конфликт.
В пресс-службе прокуратуры Москвы со слов отца мальчика также ранее заявляли, что один из мужчин ударил его сына по лицу, а у другого при себе был предмет, похожий на нож. Как отметили в надзорном ведомстве, прокуратура контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав 4-летнего ребенка.
Перепалка, по словам очевидцев, началась в одном из магазинов микрорайона Новые Ватутинки, где мужчины из-за чего-то поругались. Затем драка продолжилась на улице. Причина случившегося устанавливается. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а к делу подключились следователи.
Из-за инцидента полицейские устроили рейды в микрорайоне и заглянули на стройплощадки. В результате были задержаны десятки мигрантов.