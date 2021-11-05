Очевидцы сообщили, что напавшие на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках были вооружены ножами

У двух участников конфликта, который произошел между группой людей (предположительно, приезжих) и мужчиной с ребенком, были с собой ножи. Как пишет вечером 5 ноября РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, об этом сообщила продавщица магазина, где накануне и начался конфликт.



В пресс-службе прокуратуры Москвы со слов отца мальчика также ранее заявляли, что один из мужчин ударил его сына по лицу, а у другого при себе был предмет, похожий на нож. Как отметили в надзорном ведомстве, прокуратура контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав 4-летнего ребенка.

