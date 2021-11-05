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Очевидцы сообщили, что напавшие на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках были вооружены ножами

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У двух участников конфликта, который произошел между группой людей (предположительно, приезжих) и мужчиной с ребенком, были с собой ножи. Как пишет вечером 5 ноября РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, об этом сообщила продавщица магазина, где накануне и начался конфликт.

В пресс-службе прокуратуры Москвы со слов отца мальчика также ранее заявляли, что один из мужчин ударил его сына по лицу, а у другого при себе был предмет, похожий на нож. Как отметили в надзорном ведомстве, прокуратура контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав 4-летнего ребенка.

Перепалка, по словам очевидцев, началась в одном из магазинов микрорайона Новые Ватутинки, где мужчины из-за чего-то поругались. Затем драка продолжилась на улице. Причина случившегося устанавливается. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а к делу подключились следователи.

Из-за инцидента полицейские устроили рейды в микрорайоне и заглянули на стройплощадки. В результате были задержаны десятки мигрантов.

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Комментарии (40)

Ref
Не знаю, какой магазин? Есть видео где два русских парня переходят дорогу по пешеходному переходу, у одного из них на плечах сидит ребенок. Навстречу идут четыре кавказца, уже проходят. потом оборачиваются и начинают что то предъявлять.
179307772
Вот из затаких обезьян. У нас такое отношение и называние всех их наций. Хоть и говорят в каждой нации найдутся отморозки. Но эти вобще не умеют "говорить" привыкли баранов резать ,ходят с ножами. Скажут горячая кровь, вечно толпой нападают, что и потверждает слова. стадо баранов. А наши тоже молодцы, где кто заступился? Вот по этому они себя так и стали вести распоясанно. Если бы все прохожие кинулись им по голове настучали. Каждый раз, тогда бы и они понимали что могут заступится. А так, просто ходит толпа и смотрит.
Михаил Петров-Водкин
"Группа мужчин напала на отца, находившегося на улице с ребенком, недалеко от торгового центра, вечером 4 ноября. Местные жители, увидев обострившийся конфликт, не разнимали людей."

Я бы тоже не полез, как представитель титульного народа. Это удел нацменов.
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