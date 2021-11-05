Бортовые самописцы с разбившегося под Иркутском Ан-12 будут переданы в Москву

Бортовые самописцы с самолёта Ан-12, разбившегося под Иркутском, в ближайшее время будут переданы в Москву. Об этом 5 ноября сообщил глава департамента по авиации Белоруссии Артём Сикорский. Самолёт принадлежал местной авиакомпании «Гродно».
«В настоящее время ведётся работа комиссии, созданной Межгосударственным авиационным комитетом. Проводится разборка завалов, ищутся недостающие элементы воздушного судна. В ближайшее время, как мы понимаем, чёрные ящики будут переданы в Москву для расшифровки», — цитирует Сикорского «Интерфакс».
Глава департамента по авиации Белоруссии также уточнил, что инспекторы ведомства утром в субботу, 6 ноября, прибудут на место происшествия.
Ранее «Фонтанка» писала, что число жертв крушения Ан-12 под Иркутском увеличилось до девяти. На месте происшествия нашли тела ещё двух погибших.