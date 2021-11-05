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Бортовые самописцы с разбившегося под Иркутском Ан-12 будут переданы в Москву

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Бортовые самописцы с самолёта Ан-12, разбившегося под Иркутском, в ближайшее время будут переданы в Москву. Об этом 5 ноября сообщил глава департамента по авиации Белоруссии Артём Сикорский. Самолёт принадлежал местной авиакомпании «Гродно».

«В настоящее время ведётся работа комиссии, созданной Межгосударственным авиационным комитетом. Проводится разборка завалов, ищутся недостающие элементы воздушного судна. В ближайшее время, как мы понимаем, чёрные ящики будут переданы в Москву для расшифровки», — цитирует Сикорского «Интерфакс».

Глава департамента по авиации Белоруссии также уточнил, что инспекторы ведомства утром в субботу, 6 ноября, прибудут на место происшествия.

Ранее «Фонтанка» писала, что число жертв крушения Ан-12 под Иркутском увеличилось до девяти. На месте происшествия нашли тела ещё двух погибших.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 14:45 мск в среду, 3 ноября. Спустя некоторое время в районе села Пивовариха было обнаружено место крушения воздушного судна. При падении Ан-12 загорелся, площадь возгорания составила более 300 квадратов. Изначально сообщалось, что на борту находились семь пассажиров и членов экипажа, никто из них не выжил. Позднее число погибших возросло. Причиной крушения самолёта мог стать ледяной дождь.

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Комментарии (1)

Денеб
И без самописцев ясно, что стало причиной этой и всех предыдущих катастроф - родные отечественные безалаберность, безответственность и разгильдяйство...... Ну и всеобщее воровство, конечно..... Раз летаем на таком ....
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