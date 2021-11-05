Стало известно, какие регионы не будут продлевать локдаун

С понедельника, 8 ноября, начнётся рабочая неделя в Москве, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Нижегородской области, Башкирии, Крыму, Белгородской, Московской и Ленинградской областях, Ингушетии. Также и власти Петербурга заявили о прекращении локдауна. Жизнь в Северной столице будет по-прежнему ограничена требованиями 121-го постановления. Большинство активностей будет доступно только обладателям QR-кода.
Ранее до 14 ноября продлили нерабочие дни Курская, Челябинская, Новгородская, Томская и Брянская области.