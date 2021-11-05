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Стало известно, какие регионы не будут продлевать локдаун

Российские регионы готовятся к рабочей неделе с 8 ноября

Российские регионы один за другим сообщают о непродлении локдауна 5 ноября. С новой недели субъекты намерены вернуться к обычной жизни.

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С понедельника, 8 ноября, начнётся рабочая неделя в Москве, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Нижегородской области, Башкирии, Крыму, Белгородской, Московской и Ленинградской областях, Ингушетии. Также и власти Петербурга заявили о прекращении локдауна. Жизнь в Северной столице будет по-прежнему ограничена требованиями 121-го постановления. Большинство активностей будет доступно только обладателям QR-кода.

Ранее до 14 ноября продлили нерабочие дни Курская, Челябинская, Новгородская, Томская и Брянская области.

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