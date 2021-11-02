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В Новгородской области на неделю объявят локдаун. Нерабочие дни там уже продлили

В Новгородской области с 8 ноября приостановят работу общепита и непродовольственных магазинов

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Локдаун добрался до Новгородской области. Новые коронавирусные ограничения будут действовать с 8 ноября, заявил губернатор региона Андрей Никитин на своей странице во «ВКонтакте».

Так, со следующего понедельника до 15 ноября в области приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и других объектов бытовых услуг. Кроме того, не будут работать непродовольственные магазины, помимо тех, где продают товары первой необходимости.

Ранее Никитин заявил, что в Новгородской области режим нерабочих дней будет продлен еще на неделю.

Что касается Петербурга, то, напомним, в Смольном ранее заявляли, что не рассматривают вопрос продления жестких ограничений в городе после 7 ноября.

Подробнее о том, по каким правилам будет жить Петербург до 7 ноября и после, — читайте здесь.

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