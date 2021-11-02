В Новгородской области на неделю объявят локдаун. Нерабочие дни там уже продлили

Локдаун добрался до Новгородской области. Новые коронавирусные ограничения будут действовать с 8 ноября, заявил губернатор региона Андрей Никитин на своей странице во «ВКонтакте».



Так, со следующего понедельника до 15 ноября в области приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и других объектов бытовых услуг. Кроме того, не будут работать непродовольственные магазины, помимо тех, где продают товары первой необходимости.



Ранее Никитин заявил, что в Новгородской области режим нерабочих дней будет продлен еще на неделю.

