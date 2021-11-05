Голикова назвала регионы, где ситуация с COVID-19 за неделю ухудшилась

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала 10 российских регионов, где за неделю ситуация с коронавирусом осложнилась.
«Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия», — цитирует Голикову 5 ноября РИА Новости.
Напомним, что за минувшие сутки в России было выявлено
«Фонтанка» писала, что в нескольких регионах из-за сложной ситуации с COVID-19 РФ было решено продлить режим нерабочих дней. Между тем в Петербурге и Ленобласти локдаун завершится 7 ноября.