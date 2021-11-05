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Голикова назвала регионы, где ситуация с COVID-19 за неделю ухудшилась

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала 10 российских регионов, где за неделю ситуация с коронавирусом осложнилась.

«Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия», — цитирует Голикову 5 ноября РИА Новости.

Напомним, что за минувшие сутки в России было выявлено 40 735 новых случаев коронавируса, скончались 1 192 человека.

«Фонтанка» писала, что в нескольких регионах из-за сложной ситуации с COVID-19 РФ было решено продлить режим нерабочих дней. Между тем в Петербурге и Ленобласти локдаун завершится 7 ноября.

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Комментарии (1)

тов
В петербурге все хорошо. Ну и слава Богу.

Отбой воздушной тревоги. Обниматься на Невском с незнакомыми людьми.

Нет, на Рубинштейна. И осторожно на Думской.
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