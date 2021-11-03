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Годовая инфляция в России превысила 8% впервые за пять лет

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Инфляция в годовом выражении в России к 1 ноября выросла до 8,13%. Как обращает внимание 3 ноября The Bell, впервые с начала 2016 года этот показатель преодолел планку в 8%.

Всего с начала года рост цен, по официальным данным, составил 6,52%. Инфляция достигла пика в октябре, ускорившись до 1,11% после 0,6% в сентябре. Основной вклад в рост цен несут продукты питания. Подробнее о том, что и как дорожало, читайте в публикации «Фонтанки». При этом в последнюю неделю, как отмечало наше издание, инфляция даже немного замедлилась.

Для того, чтобы предотвратить дальнейший рост цен, Центробанк в октябре поднял ключевую ставку сразу на 0,75 п. п., до 7,5%.

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Комментарии (9)

Kuzma
ЦБ бродит по кругу борясь с инфляцией: подняли ставку - упала экономика - повысилась инфляция. дебилы,...
265076323
Говорят в штатах еще больше
kapec
Поговаривают, что у где-то даже зарплаты подросли.)
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