Годовая инфляция в России превысила 8% впервые за пять лет

Инфляция в годовом выражении в России к 1 ноября выросла до 8,13%. Как обращает внимание 3 ноября The Bell, впервые с начала 2016 года этот показатель преодолел планку в 8%.



Всего с начала года рост цен, по официальным данным, составил 6,52%. Инфляция достигла пика в октябре, ускорившись до 1,11% после 0,6% в сентябре. Основной вклад в рост цен несут продукты питания. Подробнее о том, что и как дорожало, читайте в публикации «Фонтанки». При этом в последнюю неделю, как отмечало наше издание, инфляция даже немного замедлилась.