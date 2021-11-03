«Горэлектротранс» получит еще 5,3 млрд на покупку подвижного состава в 2022 году

Поправка губернатора Беглова к проекту бюджета города 2022–2024 увеличивает расходы на приобретение трамваев и троллейбусов в следующем году. Вагоны метро будут закупать ежегодно.



Согласно поправке, субсидия на увеличение уставного капитала «Горэлектротранса» увеличивается в 2022 году на 5,3 млрд (одобренный в первом чтении проект бюджета предусматривал 10,2 млрд). Кроме того, в бюджете изначально учтены средства на закупку трамваев, которые придут в город в виде инфраструктурных кредитов (4,7 млрд и 7 млрд в 2022 и 2023 годах). В октябре губернатор утвердил программу развития наземного электротранспорта стоимостью 123 млрд рублей, подробнее о ней читайте на «Фонтанке».

