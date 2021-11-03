«Горэлектротранс» получит еще 5,3 млрд на покупку подвижного состава в 2022 году

Поправка губернатора Беглова к проекту бюджета города 2022–2024 увеличивает расходы на приобретение трамваев и троллейбусов в следующем году. Вагоны метро будут закупать ежегодно.
Согласно поправке, субсидия на увеличение уставного капитала «Горэлектротранса» увеличивается в 2022 году на 5,3 млрд (одобренный в первом чтении проект бюджета предусматривал 10,2 млрд). Кроме того, в бюджете изначально учтены средства на закупку трамваев, которые придут в город в виде инфраструктурных кредитов (4,7 млрд и 7 млрд в 2022 и 2023 годах). В октябре губернатор утвердил программу развития наземного электротранспорта стоимостью 123 млрд рублей, подробнее о ней читайте на «Фонтанке».
Кроме того, в изначальном проекте бюджета предусматривалась ежегодная субсидия на увеличение уставного капитала Петербургского метрополитена — по 2 млрд рублей. Губернаторской поправкой эта сумма увеличивается на 2 млрд, 2,3 млрд и 2,5 млрд рублей. Ранее комтранс анонсировал эти планы: указанные суммы — это авансы на закупку вагонов через привлеченные средства Фонда национального благосостояния. «Фонтанка» подробно рассказывала о проекте приобретения 950 вагонов для петербургского метро за счет средств ФНБ, а также о том, какие требования будут предъявляться к подвижному составу. Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть выделение на эти цели 96,9 млрд рублей.