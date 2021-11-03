Сочи присоединяется к продлению «ковикул». Еще одну неделю объявили нерабочей

В Сочи решили продлить антиковидные ограничения до 14 ноября. Как сообщает пресс-служба администрации города 3 ноября, соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
До этой даты продолжат действовать все ограничения нерабочих дней. Под запретом останутся массовые мероприятия – за исключением согласованных с главой Роспотребнадзора и некоторых профессиональных спортивных соревнований (без зрителей).
С 6 по 14 ноября во всем регионе в заведения общепита будут пускать только с QR-кодами или справками о перенесенном коронавирусе. В ТЦ и на курортах федерального и краевого значения они тоже понадобятся – либо справка о медотводе от прививки.
«Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании», – говорится в сообщении.
Ранее режим нерабочих дней продлили в Томской и Новгородской областях. Не исключают этого власти Коми, Приамурья, Ульяновской области, а также, как передаёт ТАСС, и Курганской области.
Что касается Петербурга, то, напомним, в Смольном ранее заявляли, что не рассматривают вопрос продления жестких ограничений в городе после 7 ноября.