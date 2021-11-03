Сочи присоединяется к продлению «ковикул». Еще одну неделю объявили нерабочей

В Сочи решили продлить антиковидные ограничения до 14 ноября. Как сообщает пресс-служба администрации города 3 ноября, соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



До этой даты продолжат действовать все ограничения нерабочих дней. Под запретом останутся массовые мероприятия – за исключением согласованных с главой Роспотребнадзора и некоторых профессиональных спортивных соревнований (без зрителей).



С 6 по 14 ноября во всем регионе в заведения общепита будут пускать только с QR-кодами или справками о перенесенном коронавирусе. В ТЦ и на курортах федерального и краевого значения они тоже понадобятся – либо справка о медотводе от прививки.

