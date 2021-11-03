Под Иркутском нашли чёрный ящик разбившегося Ан-12. Для идентификации тел погибших понадобится экспертиза ДНК

Для идентификации тел погибших при крушении самолёта Ан-12 в Иркутской области потребуется экспертиза ДНК. Пять найденных на месте авиакатастрофы тел фрагментированы. Об этом со ссылкой на экстренные службы 3 ноября сообщает ТАСС.



Между тем стало известно, что спасатели обнаружили один из двух чёрных ящиков разбившегося Ан-12. Состояние самописца хорошее, передаёт РИА Новости.



Напомним, что самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно», который летел из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее было обнаружено место крушения самолёта — в нескольких километрах от Иркутска в районе населённого пункта Пивовариха. При падении Ан-12 загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. метров.

