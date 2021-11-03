Под Иркутском нашли чёрный ящик разбившегося Ан-12. Для идентификации тел погибших понадобится экспертиза ДНК

Для идентификации тел погибших при крушении самолёта Ан-12 в Иркутской области потребуется экспертиза ДНК. Пять найденных на месте авиакатастрофы тел фрагментированы. Об этом со ссылкой на экстренные службы 3 ноября сообщает ТАСС.
Между тем стало известно, что спасатели обнаружили один из двух чёрных ящиков разбившегося Ан-12. Состояние самописца хорошее, передаёт РИА Новости.
Напомним, что самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно», который летел из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее было обнаружено место крушения самолёта — в нескольких километрах от Иркутска в районе населённого пункта Пивовариха. При падении Ан-12 загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. метров.
Известно, что на борту находились семь членов экипажа, все они погибли. По информации агентства БелТА со ссылкой на авиакомпанию, погибшие, по предварительным данным, граждане Белоруссии, России и Украины.