МЧС показало видео с места крушения Ан-12 в Иркутской области

Спасатели потушили пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. МЧС России 3 ноября публикует «апокалиптическое» видео с места трагедии.
Сейчас там работают более 100 человек и 50 единиц техники. На кадрах видно, что огня уже нет. Спасатели разбирают обломки.
МЧС России
«Фонтанка» писала, что 3 ноября самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров при подлете к аэропорту назначения. Предположительно, борт принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Самолет выполнял грузовой рейс, он перевозил продукты на Чукотку и возвращался на базу. Позднее было обнаружено место его крушения.
По данным МЧС, на борту находились семь человек. Как пишет ТАСС, все они погибли. Спасатели обнаружили тела пяти жертв. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).