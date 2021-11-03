На месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском нашли тела пяти погибших

На месте крушения грузового самолета Ан-12 под Иркутском обнаружили тела пяти погибших. Поиск остальных пассажиров продолжается.
«Все находившиеся на борту погибли. На данный момент обнаружены тела пяти погибших. Поиск остальных продолжается», — сообщает 3 ноября ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Фонтанка» писала, что на борту потерпевшего крушение самолета находились семь человек. Однако глава Иркутского района одноименной области Леонид Фролов заявил, что в воздушном транспортном средстве могли быть только два пилота и груз.
По данным МЧС, к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. В настоящее время там работают более 100 человек и 50 единиц техники.
По факту крушения Ан-12 Следственный комитет возбудил уголовное дело. Собственную проверку также проводит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.