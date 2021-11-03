Нобелевской премии главреда «Новой» Муратова рад лишь каждый четвёртый россиянин. Опрос

Фото: levada.ru Поделиться Поделиться







Положительные чувства от того, что россиянин Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира, испытывает лишь четверть россиян — 26%. Об этом 3 ноября сообщил независимый от государства «Левада-центр» (социологическая служба в 2016 году была включена Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.). Подавляющему большинству граждан РФ «это неинтересно» либо им «всё равно». Так ответили 64%.

Фото: levada.ru Поделиться Поделиться







Каждый двадцатый (5%) совершеннолетний гражданин России отнёсся к решению Нобелевского комитета «отрицательно».



При этом на момент опроса о том, что главный редактор «Новой газеты» удостоен Нобелевской премии мира, знали лишь 26% россиян. 73% услышали об это впервые в момент проведения исследования 21–27 октября 2021 года.

На просьбу назвать других русских лауреатов Нобелевки успешно смог ответить лишь один из десяти россиян. Лидерами в этом зачёте стали Михаил Горбачёв (11%), Андрей Сахаров (10%) и Александр Солженицын (7%).

Фото: levada.ru Поделиться Поделиться







Президент России Владимир Путин лично поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии спустя неделю после того, как было опубликовано решение Нобелевского комитета. Тогда Путин ответил на вопрос Муратова о необходимости пересмотра положений закона об «иностранных агентах». До этого президент России заявил, что лауреат Нобелевской премии мира Муратов не станет «иноагентом», если не будет «прикрываться премией как щитом».

Сам Дмитрий Муратов заявлял, что не воспринимает премию как свою: «Это премия Ани Политковской, Юры Щекочихина, Игоря Домникова, Насти Бабуровой, Стаса Маркелова, Наташи Эстемировой. Тех наших павших профессионалов, которые отдали за профессию свою жизнь. Я ненадлежащий бенефициар этой премии. Отцы-основатели газеты, которых забрала у нас война: Нугзар Микеладзе и Зоя Ерошок. Я считаю, что эта премия их — тех, кто ушёл, и тех блистательных молодых людей, которые сейчас бродят на третьем этаже редакции», — говорил Муратов у стен редакции «Новой газеты» сразу после присуждения премии.

