Замена противовесов и переход на гидравлику. На Биржевом мосту показали, как идет ремонт

«Основная задача — подготовить пролеты к установке нового оборудования, — рассказал журналистам 3 ноября председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин во время брифинга на мосту. — Мы меняем тип оборудования, которое позволит более экономно расходовать электроэнергию и перейти на гидравлические разводные элементы».

По словам чиновника, в связи с заменой оборудования придется утяжелить противовес, который сейчас сложен из металлических элементов, доставшихся от военного времени: бронелисты, чугунные чушки и т. д. Это надо вытащить и заполнить более современными материалами. Если для этого не хватит существующего объема противовеса, то навешивать новые элементы на него будут по бокам.

Работы ведутся и с воды. Основная задача — подхватить пролет с помощью временных опор, а также подготовить объект к зиме, смонтировав ледорез. На данный момент разобраны ограды, рабочие намерены зачистить гранит, металлические конструкции, избавиться от ржавчины.



Напомним, мост закрыли для пешеходов и автомобилей 9 октября. Предполагается, что такой режим будет действовать до конца ноября 2022 года, схемы движения — здесь. Работы по ремонту за 2,4 млрд рублей выполняет компания «Возрождение», закончить надо не позднее 5 мая 2023-го.

