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Директор МХАТ Кехман: поиски нового худрука начнутся не раньше января

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Поиски нового художественного руководителя Московского художественного академического театра имени Горького начнутся не раньше января. Об этом 2 октября сообщил директор театра Владимир Кехман.

«Что касается нового художественного руководителя, дело в том, что на сегодняшний день мы должны исправить ту экономическую ситуацию, в которой находимся. Когда мы до конца года доработаем, в январе выйдем, получим новую субсидию, после этого придем к этому поиску, который нам необходим, и определимся с новым художественным руководителем», – рассказал он ТАСС 2 ноября.

Накануне стало известно, что худрук МХАТа Эдуард Бояков покидает пост. По его словам, написать заявление ему предложил Кехман. Якобы причиной послужило отношение Боякова к президенту МХАТа Татьяне Дорониной.

В Минкульте заявили, что уход Боякова стал неожиданным для ведомства. «Разумеется, согласно уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы в свою очередь обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом», – отметили в министерстве.

МХАТ имени Горького в последнее время неоднократно попадал в центр скандалов — и речь даже не об участии Ольги Бузовой в спектакле о молодом Сталине.

Уволить худрука театра Эдуарда Боякова просила президента страны Владимира Путина народная артистка СССР и бывший художественный руководитель театра, его президент Татьяна Доронина. Она заявила, что театром управляют «торгаши», помещение сдаётся «кому захочется и для чего захочется», «выгнаны» артисты, бывшие основой репертуара, а сам репертуар «почти уничтожен», как и декорации.

Во главу МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова назначал в 2018 году тогдашний министр культуры Владимир Мединский. Вместе с ним замом по литературной части был назначен Захар Прилепин, а по творческой работе — Сергей Пускепалис, все трое были главами секций основанного Прилепиным и Бояковым весной 2017 года патриотического «Русского художественного союза».

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Комментарии (1)

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Позорище. Мошенник театрал, да на нем клейма негде ставить. Худ рука он ищет...
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