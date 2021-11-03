Директор МХАТ Кехман: поиски нового худрука начнутся не раньше января

Поиски нового художественного руководителя Московского художественного академического театра имени Горького начнутся не раньше января. Об этом 2 октября сообщил директор театра Владимир Кехман.
«Что касается нового художественного руководителя, дело в том, что на сегодняшний день мы должны исправить ту экономическую ситуацию, в которой находимся. Когда мы до конца года доработаем, в январе выйдем, получим новую субсидию, после этого придем к этому поиску, который нам необходим, и определимся с новым художественным руководителем», – рассказал он ТАСС 2 ноября.
Накануне стало известно, что худрук МХАТа Эдуард Бояков покидает пост. По его словам, написать заявление ему предложил Кехман. Якобы причиной послужило отношение Боякова к президенту МХАТа Татьяне Дорониной.
В Минкульте заявили, что уход Боякова стал неожиданным для ведомства. «Разумеется, согласно уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы в свою очередь обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом», – отметили в министерстве.