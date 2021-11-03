Директор МХАТ Кехман: поиски нового худрука начнутся не раньше января

МХАТ имени Горького в последнее время неоднократно попадал в центр скандалов — и речь даже не об участии Ольги Бузовой в спектакле о молодом Сталине.



Уволить худрука театра Эдуарда Боякова просила президента страны Владимира Путина народная артистка СССР и бывший художественный руководитель театра, его президент Татьяна Доронина. Она заявила, что театром управляют «торгаши», помещение сдаётся «кому захочется и для чего захочется», «выгнаны» артисты, бывшие основой репертуара, а сам репертуар «почти уничтожен», как и декорации.



Во главу МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова назначал в 2018 году тогдашний министр культуры Владимир Мединский. Вместе с ним замом по литературной части был назначен Захар Прилепин, а по творческой работе — Сергей Пускепалис, все трое были главами секций основанного Прилепиным и Бояковым весной 2017 года патриотического «Русского художественного союза».