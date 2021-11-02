FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +7
71.09р82.17р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Мужчина избил машину петербурженке за то, что та его якобы подрезала. О своем поведении он подумает в колонии

Суд в Петербурге отправил в колонию мужчину, побившего автомобиль арматурой

12
Печать

Невский районный суд Петербурга вынес приговор автомобилисту, который повредил машину женщине якобы за конфликт на дороге. «Месть» он спланировал.

Как сообщает 2 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в период с 18:30 22 ноября по 8:05 23 ноября 2020 года подсудимый с приятелем по надуманному поводу — якобы произошедшему у него с водителем Skoda Fabia дорожному конфликту — решил повредить эту «Шкоду». Они разработали план и распределили роли. Сначала, находясь у дома 21 по Шлиссельбургскому проспекту, определили, что припаркованная там «Фабия» подходит для их цели, затем приискали подходящую арматуру и с ней вернулись к «Шкоде» на машине подсудимого.

Пока приятель «стоял на стреме», мститель не менее 15 раз ударил автомобиль «обидчика» найденным орудием, бил по крыше, стеклам, дверям, капоту, фарам. В результате «Шкода» была повреждена так, что восстановительный ремонт обойдется не менее чем в 126 680 рублей.

На суде мужчина свою вину признал частично. Он также утверждал, что знакомый, с которым он приехал на место преступления, о его планах не знал и в задуманном не участвовал. А действия свои подсудимый объяснил тем, что то ли 21, то ли 22 ноября у него случился конфликт с водителем побитой «Шкоды» в районе улиц Цимбалина и Седова. Якобы тот его подрезал, а затем стал специально перед ним оттормаживаться, создавая аварийную ситуацию. И своей местью мужчина хотел обидчика проучить.

Поврежденная «Шкода» принадлежит женщине. По ее словам, машиной управляет только она, никаких споров о парковочных местах возле дома у нее не возникало, угроз ей не поступало, машину она водит аккуратно, никого не подрезает и не создает аварийных ситуаций, и конфликтов на дороге у нее никогда не случалось.

Подсудимый извинился перед потерпевшей и полностью возместил ей материальный и моральный ущерб. Суд установил, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался, на учетах не состоит, на работе характеризуется положительно, и по месту жительства на него тоже не жалуются, также он внес благотворительное пожертвование в Фонд Константина Хабенского.

В итоге мужчину признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) и приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Проследовать в колонию он должен самостоятельно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

ДЮрьевич
Задавить девушку насмерть на пешеходном переходе - 2 года условно, повредить машину - 1,5 года колонии-поселения. Это все что нужно знать о российском правосудии
муматор
Вот это да! Вчера только за сбитого насмерть пешехода - условка, а за железо повреждённое реальный срок. Класс! Цена жизни в РФ.
MinimumLaw
Да здравствует наш суд. Ущерб возмещен, весь такой положительный и... 1,5 года. Еще и едь сам.
Хотя, конечно, хорош гусь. Обидчивый... Нервы ни к черту... Может и стоит подлечить таким вот образом.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний