Мужчина избил машину петербурженке за то, что та его якобы подрезала. О своем поведении он подумает в колонии

Как сообщает 2 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в период с 18:30 22 ноября по 8:05 23 ноября 2020 года подсудимый с приятелем по надуманному поводу — якобы произошедшему у него с водителем Skoda Fabia дорожному конфликту — решил повредить эту «Шкоду». Они разработали план и распределили роли. Сначала, находясь у дома 21 по Шлиссельбургскому проспекту, определили, что припаркованная там «Фабия» подходит для их цели, затем приискали подходящую арматуру и с ней вернулись к «Шкоде» на машине подсудимого.

Пока приятель «стоял на стреме», мститель не менее 15 раз ударил автомобиль «обидчика» найденным орудием, бил по крыше, стеклам, дверям, капоту, фарам. В результате «Шкода» была повреждена так, что восстановительный ремонт обойдется не менее чем в 126 680 рублей.

На суде мужчина свою вину признал частично. Он также утверждал, что знакомый, с которым он приехал на место преступления, о его планах не знал и в задуманном не участвовал. А действия свои подсудимый объяснил тем, что то ли 21, то ли 22 ноября у него случился конфликт с водителем побитой «Шкоды» в районе улиц Цимбалина и Седова. Якобы тот его подрезал, а затем стал специально перед ним оттормаживаться, создавая аварийную ситуацию. И своей местью мужчина хотел обидчика проучить.

Поврежденная «Шкода» принадлежит женщине. По ее словам, машиной управляет только она, никаких споров о парковочных местах возле дома у нее не возникало, угроз ей не поступало, машину она водит аккуратно, никого не подрезает и не создает аварийных ситуаций, и конфликтов на дороге у нее никогда не случалось.