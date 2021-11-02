Минус полтора миллиона человек. Нерабочая неделя разгрузила петербургский общественный транспорт

Цифры «Фонтанке» раскрыли в комитете по транспорту 2 ноября. В частности, пассажиропоток метро упал с 2,019 миллиона до 1,401 миллиона человек, «Пассажиравтотранса» — с 813 тысяч до 554 тысяч, «Горэлектротранса» — с 827 тысяч до 488 тысяч. Пригородное железнодорожное сообщение снизилось с 143 тысяч до 117 тысяч.
На 10 тысяч пассажиров упал поток в Пулково — с 59 тысяч до 49 тысяч человек. Загрузка поездов дальнего следования — с 41 тысячи до 36 тысяч. При этом не изменился почти 2-тысячный пассажиропоток автобусного вокзала.
Если сравнивать с понедельником годичной давности (2 ноября 2020 года), то городской общественный транспорт практически повторил результат (плюс
Накануне «Фонтанка» писала, что в первый день «нерабочей недели» в метро всё равно хватало пассажиров. При этом, несмотря на специфический режим труда и запрет работы для бизнеса и организаций, предприятия ищут и находят способы зарабатывать. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».
Жесткие ограничения введены в Петербурге с 30 октября по 7 ноября включительно. Кому нельзя работать, а кому можно и на каких условиях — читайте здесь.