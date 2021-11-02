Минус полтора миллиона человек. Нерабочая неделя разгрузила петербургский общественный транспорт

Цифры «Фонтанке» раскрыли в комитете по транспорту 2 ноября. В частности, пассажиропоток метро упал с 2,019 миллиона до 1,401 миллиона человек, «Пассажиравтотранса» — с 813 тысяч до 554 тысяч, «Горэлектротранса» — с 827 тысяч до 488 тысяч. Пригородное железнодорожное сообщение снизилось с 143 тысяч до 117 тысяч.



На 10 тысяч пассажиров упал поток в Пулково — с 59 тысяч до 49 тысяч человек. Загрузка поездов дальнего следования — с 41 тысячи до 36 тысяч. При этом не изменился почти 2-тысячный пассажиропоток автобусного вокзала.

