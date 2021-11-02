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Минус полтора миллиона человек. Нерабочая неделя разгрузила петербургский общественный транспорт

Пассажиропоток метро Петербурга из-за ограничений упал на 600 тыс. человек

3 миллиона 35 тысяч пассажиров проехали в петербургском общественном транспорте в первый день «ковикул», 1 ноября. Неделю назад, в понедельник, 25 октября, их было 4 миллиона 441 тысяча.

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Цифры «Фонтанке» раскрыли в комитете по транспорту 2 ноября. В частности, пассажиропоток метро упал с 2,019 миллиона до 1,401 миллиона человек, «Пассажиравтотранса» — с 813 тысяч до 554 тысяч, «Горэлектротранса» — с 827 тысяч до 488 тысяч. Пригородное железнодорожное сообщение снизилось с 143 тысяч до 117 тысяч.

На 10 тысяч пассажиров упал поток в Пулково — с 59 тысяч до 49 тысяч человек. Загрузка поездов дальнего следования — с 41 тысячи до 36 тысяч. При этом не изменился почти 2-тысячный пассажиропоток автобусного вокзала.

Если сравнивать с понедельником годичной давности (2 ноября 2020 года), то городской общественный транспорт практически повторил результат (плюс 2,88 %). Для Пулково вчерашние показатели оказались на 34 % выше.

Накануне «Фонтанка» писала, что в первый день «нерабочей недели» в метро всё равно хватало пассажиров. При этом, несмотря на специфический режим труда и запрет работы для бизнеса и организаций, предприятия ищут и находят способы зарабатывать. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

Жесткие ограничения введены в Петербурге с 30 октября по 7 ноября включительно. Кому нельзя работать, а кому можно и на каких условиях — читайте здесь.

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Комментарии (10)

265056402
ну н-..я себе разгрузка выдавливанием. Я боюсь попадать в 23 троллейбус.
Karl111
"Если сравнивать с понедельником годичной давности (2 ноября 2020 года), то городской общественный транспорт практически повторил результат (плюс 2,88 %)"
получается даже большее количество людей прокатили по выходному дню. Вредители?
Karl111
комитет по транспорту, из ваших официальных данных выходит что людей в транспорте стало на 25-30% меньше, при этом интервалы в работе транспорта увеличились в два раза ...
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