Против ритуальщика из Тимашевска, который привез умершую пенсионерку к зданию администрации, возбудили уголовное дело

Уголовное дело о надругательстве над телами умерших возбудили в Краснодарском крае по результатам проверки истории с телом пожилой женщины, которую привезли к зданию местной администрации.



«В настоящее время по материалам проверки, проведённой прокуратурой, органами полиции, по факту инцидента, произошедшего в городе Тимашевске с телом умершей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших). Ход и результаты расследования поставлены на контроль», — сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру края.

