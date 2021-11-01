Против ритуальщика из Тимашевска, который привез умершую пенсионерку к зданию администрации, возбудили уголовное дело

Уголовное дело о надругательстве над телами умерших возбудили в Краснодарском крае по результатам проверки истории с телом пожилой женщины, которую привезли к зданию местной администрации.
«В настоящее время по материалам проверки, проведённой прокуратурой, органами полиции, по факту инцидента, произошедшего в городе Тимашевске с телом умершей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших). Ход и результаты расследования поставлены на контроль», — сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру края.
Начальнику краевого бюро СМЭ внесено представление об устранении причин и условий произошедшего и недопущения подобного впредь.
«Фонтанка» писала, что тело мёртвой пенсионерки к зданию совета Тимашевского района принесли в минувшие выходные на носилках трое мужчин. После этого они занесли покойницу внутрь здания.
Предварительно установлено, что 30 октября предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, получив полную оплату за них, на основании направления участкового Калининского отдела полиции привёз в морг Тимашевского района тело умершей гражданки для установления причины смерти. Однако морг отказал в принятии тела на основании якобы отсутствия должностного лица, назначившего исследование, а также по причине выходного дня, после чего мужчина и отвез тело в администрацию, не согласовав это с родственниками покойной.