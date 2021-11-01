FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
71.09р82.17р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Против ритуальщика из Тимашевска, который привез умершую пенсионерку к зданию администрации, возбудили уголовное дело

На Кубани возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших после отказа морга принять умершую женщину

2
Печать

Уголовное дело о надругательстве над телами умерших возбудили в Краснодарском крае по результатам проверки истории с телом пожилой женщины, которую привезли к зданию местной администрации.

«В настоящее время по материалам проверки, проведённой прокуратурой, органами полиции, по факту инцидента, произошедшего в городе Тимашевске с телом умершей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших). Ход и результаты расследования поставлены на контроль», — сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру края.

Начальнику краевого бюро СМЭ внесено представление об устранении причин и условий произошедшего и недопущения подобного впредь.

«Фонтанка» писала, что тело мёртвой пенсионерки к зданию совета Тимашевского района принесли в минувшие выходные на носилках трое мужчин. После этого они занесли покойницу внутрь здания.

Предварительно установлено, что 30 октября предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, получив полную оплату за них, на основании направления участкового Калининского отдела полиции привёз в морг Тимашевского района тело умершей гражданки для установления причины смерти. Однако морг отказал в принятии тела на основании якобы отсутствия должностного лица, назначившего исследование, а также по причине выходного дня, после чего мужчина и отвез тело в администрацию, не согласовав это с родственниками покойной.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AndrewBarsik
Бездуховный Запад придумал огромное количество машин и систем автоматики, чтобы упростить людям жизнь. А в скрепоносной, вставшей с колен Державе огромное количество людей заняты тем, что придумывают, как испортить жизнь окружающим, создать им "на ровном месте" проблемы, которые и вообразить сложно, а потом "состричь" деньжат за их решение.
Never_Mind
Чуть ниже в новостях: "На кладбище под Томском нашли обгоревшее тело бывшего судьи".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний