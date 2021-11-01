Прокуратура заинтересовалась мёртвой пенсионеркой у администрации в Краснодарском крае. Достанется и бюро СМЭ, и ритуальщику

Прокуратура оценит действия Тимашевского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), которое отказалось принимать умершую пенсионерку, после чего её тело оказалось у здания местной администрации. Об этом 1 ноября заявили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.



«Предварительно установлено, что 30 октября предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, получив полную оплату за них, на основании направления участкового Калининского отдела полиции привёз в морг Тимашевского района тело умершей гражданки для установления причины смерти. Однако морг отказал в принятии тела на основании якобы отсутствия должностного лица, назначившего исследование, а также по причине выходного дня. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям Тимашевского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

