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Прокуратура заинтересовалась мёртвой пенсионеркой у администрации в Краснодарском крае. Достанется и бюро СМЭ, и ритуальщику

Прокуратура проводит проверку после появления трупа пенсионерки у администрации города Тимашевска

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Прокуратура оценит действия Тимашевского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), которое отказалось принимать умершую пенсионерку, после чего её тело оказалось у здания местной администрации. Об этом 1 ноября заявили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Предварительно установлено, что 30 октября предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, получив полную оплату за них, на основании направления участкового Калининского отдела полиции привёз в морг Тимашевского района тело умершей гражданки для установления причины смерти. Однако морг отказал в принятии тела на основании якобы отсутствия должностного лица, назначившего исследование, а также по причине выходного дня. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям Тимашевского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Дерзкий поступок предпринимателя также стал предметом изучения. Было установлено, что тело к администрации он привез без согласования с родственниками покойной.

«Решён вопрос о наличии в действиях лиц, оказывающих ритуальные услуги, признаков преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших)», — добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«Фонтанка» писала, что тело мёртвой пенсионерки к зданию совета Тимашевского района принесли в минувшие выходные на носилках трое мужчин. После этого они занесли покойницу внутрь здания.

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Комментарии (4)

Pilat
Видимо ритуальщики уже так наелись баблом, что могут спокойно брать выходные.
Спасибо Ковиду.
Pupin
Я так понимаю, что найден работающий и, главное, быстрый способ решения таких проблем. Но вот к Смольному так просто не подъедешь, тормознут в окрестностях.
Ярополк
Россия, 21 век, хроники
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