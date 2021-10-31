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Мертвую пенсионерку принесли в администрацию города в Краснодарском крае из-за проблем с транспортировкой тела

В краснодарском Тимашевске умершую пенсионерку принесли к зданию местной администрации из-за конфликта с судмедэкспертизой, которая отказывалась принять тело.

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Как сообщает 31 октября местный портал 93.RU, трое мужчин принесли тело пенсионерки на носилках к зданию совета Тимашевского района, а затем занесли его внутрь.

Один из мужчин рассказал, что у него есть все необходимые для погребения документы, но при этом с него потребовали 7 тысяч рублей за перевозку трупа в морг.

К собравшимся вышел начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Антон Марченко и заявил, что глава Тимашевского района взял ситуацию на контроль и вопрос с доставкой тела решили.

Позднее глава Тимашевского района Андрей Палий в Instagram подтвердил, что вопросы к работе морга и ритуальных агентств и правда есть. «Здесь нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно — за какие услуги и сколько нужно платить. Сейчас, самое главное, тело морг принял», — написал чиновник.

А в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам сообщили, что бюро СМЭ не принимало тело умершей, в связи с чем проводится проверка, после которой «ведомство примет законное процессуальное решение».

«Фонтанка» писала, что 11 сентября жительница Подмосковья Наталья Чуканова привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи после отказа в разрешении на захоронение. До этого она приехала на Фенинское кладбище, чтобы похоронить близкую родственницу рядом с отцом, но её поставили перед выбором — либо 120 тысяч рублей, либо отказ в проведении ритуала.

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Комментарии (14)

AndrewBarsik
Складывается впечатление, что любой человек, состоящий на госслужбе, работающий в госучреждении или ГУПе, занят только тем, что сидит и придумывает - как циничнее поиздеваться над людьми, содрать с них денег и усложнить им жизнь.
Illusive Man
В городе Риме, когда вынесли тело Лукреции на Форум, это спровоцировало крушение царизма.
Kezevo
Духовно и скрепно! Что тут скажешь! Расия во всей красе
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