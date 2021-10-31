Мертвую пенсионерку принесли в администрацию города в Краснодарском крае из-за проблем с транспортировкой тела

Как сообщает 31 октября местный портал 93.RU, трое мужчин принесли тело пенсионерки на носилках к зданию совета Тимашевского района, а затем занесли его внутрь.
Один из мужчин рассказал, что у него есть все необходимые для погребения документы, но при этом с него потребовали 7 тысяч рублей за перевозку трупа в морг.
К собравшимся вышел начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Антон Марченко и заявил, что глава Тимашевского района взял ситуацию на контроль и вопрос с доставкой тела решили.
Позднее глава Тимашевского района Андрей Палий в Instagram подтвердил, что вопросы к работе морга и ритуальных агентств и правда есть. «Здесь нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно — за какие услуги и сколько нужно платить. Сейчас, самое главное, тело морг принял», — написал чиновник.
А в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам сообщили, что бюро СМЭ не принимало тело умершей, в связи с чем проводится проверка, после которой «ведомство примет законное процессуальное решение».
«Фонтанка» писала, что 11 сентября жительница Подмосковья Наталья Чуканова привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи после отказа в разрешении на захоронение. До этого она приехала на Фенинское кладбище, чтобы похоронить близкую родственницу рядом с отцом, но её поставили перед выбором — либо 120 тысяч рублей, либо отказ в проведении ритуала.