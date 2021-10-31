Мертвую пенсионерку принесли в администрацию города в Краснодарском крае из-за проблем с транспортировкой тела

Как сообщает 31 октября местный портал 93.RU, трое мужчин принесли тело пенсионерки на носилках к зданию совета Тимашевского района, а затем занесли его внутрь.



Один из мужчин рассказал, что у него есть все необходимые для погребения документы, но при этом с него потребовали 7 тысяч рублей за перевозку трупа в морг.



К собравшимся вышел начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Антон Марченко и заявил, что глава Тимашевского района взял ситуацию на контроль и вопрос с доставкой тела решили.

