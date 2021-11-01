Марш обиженных. Как на практике реализуется закон о защите чувств

В 1990-е рынки необъятной родины раскладывали товар на клеенках или развешивали на веровочках - например, полотенца и коврики для санузла. На них часто изображали Спасителя, что очень нравилось простодушным покупателям, которые приобретали нарядные коврики повышенного благочестия. О чувствах верующих тогда никто не знал… Время шло, жизнь россиян украсил гламур. Буржуазные кутюрье Dolce & Gabbana сочинили коллекцию осень-зима 2013–2014. И было это дорого, нарядно и скандально: архангел Гавриил на тунике, крест на каблуке. Однако российский сегмент рынка еще не привык обижаться. Но вот наступило новое время – и познал россиянин обиду.



Гл. 1. Эрмитаж на защите чувств

Конец октября 2021 года выдался урожайным на скандалы и обиды как в Москве, так и в Петербурге. 20 октября блогер Кирилл Смородин повесил свой отфотошопленный портрет в зале Эрмитажа, прикрепив картинку к стене скотчем. Музей обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия Смородина «на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества». Сам нарушитель принес извинения руководству музея и общественности, чувства которой могли быть задеты. К слову, общественность не молчала, но удивительно громко в соцсетях высказались люди, категорично осудившие поступок Кирилла. Риторика сводилась к привычной формуле: «Я за вечные ценности, а вы – обидное слово». От мелькания белых пальто рябило в глазах.

25 октября на стене храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице Петербурга появилась надпись маркером: «Проснись». Ее оставил 23-летний петербуржец. Он был нетрезв, шел мимо, вспомнил умершую бабушку. Выходка вылилась в уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (ч.1 ст.243 УК) за надпись. Подозреваемому может грозить штраф до 3 миллионов рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы сроком до трех лет.



Не отстает Москва. 29 сентября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев задержан в столице за оскорбление чувств верующих. Причиной стала фотография, на которой он со своей подругой имитировали оральный секс на фоне храма Василия Блаженного. Девушка была одета в куртку с надписью «Полиция». Фото блогер опубликовал в инстаграме. Бобиев оправдывался: «Я фоткался возле храма, искренне извиняюсь, никогда больше так не буду делать». Вспомнили популярную ч.1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Бобиева и Чистову приговорили к 10 месяцам колонии. Снимок пары пошлый и глупый. И это не единственный подобный хулиганский кадр, попавший в Сеть, но в случае Бобиева–Чистовой сошлось два пункта: сакральный фон и дискредитация силовых структур. Потому наказание не могло не быть суровым и показательным.

В октябре на фоне того же храма сделан еще один скандальный перформанс. 22-летней Лолите Богдановой может грозить до года лишения свободы – она обнажила грудь на видео. Следствие увидело ту же статью о «чувствах верующих».



Гл. 2. РПЦ как страж искренности

РПЦ поддержала проверку видеоролика. Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сказал следующее: «Мы никому ничего не навязываем, но ожидаем от людей, что они будут действительно искренними. Задача статьи 148 УК РФ не в том, чтобы как можно больше людей получило обвинительные сроки, а чтобы как можно меньше людей пытались сеять рознь в нашем обществе по религиозным признакам, оскорбляя и унижая религиозные символы, которые являются ценными для большинства наших соотечественников, к какой бы традиционной религии они ни относились».

Засмотревшись на успехи столицы в поимке кощунников, подтянулся и Петербург, вглядевшись в снимок 30-летней Ирины Волковой. Она сидит в ста метрах от Исаакия на корточках в стрингах. Снимок она опубликовала еще летом в своем инстаграме. СК счел необходимым пристально изучить кадр. Теперь Ирина проходит по той же статье об оскорблении чувств верующих.



Гл. 3. Что делать, кто виноват?

Качать головой, грозить пальцем и морщиться можно сколько угодно, но зачем? Взрослый человек сам решает, где заканчиваются границы его свободы, что уместно, а что нет. Другое дело, обида как движущий карательный инструмент превратилась в мощную машину, оправдываясь защитой чувств обиженных, хотя самих верующих никто не спрашивал: оскорблены они или нет. Более того, многие верующие раздражены, что их чувствами спекулируют: от их имени ведут карательные мероприятия во имя всеобщего блага. Или озлоблены - что демонстрируют комментарии в соцсетях.

Так что ж теперь, все дозволено? Разумеется, нет. Но, во-первых, кто такие «верующие»? О ком речь – о православных, раз в фокус внимания попали православные храмы? Не вполне понятно. Наверняка, эротические снимки и видео есть и на фоне мечетей, дацанов и синагог, но пока дипнот от их представителей не поступало. Да и что считать кощунством: похабные снимки, наколки с куполами, переодевание популярной певицы в рясу или позирование в купальнике на балконе отеля перед церковью?



Складывается впечатление, что обида становится новым национальным чувством ревнителей, готовых по команде пнуть любого незадачливого шутника или блогера. А если обиды еще нет, то ее необходимо предупредить, а то как бы чего не вышло, как в случае с портретом в Эрмитаже. Обратите внимание: все нарушители молоды. Несовпадений интересов «обиженных» и «обидчиков» множество: этическое, эстетическое, поколенческое. Государство карает, чтобы исправить «взрослых детей», как отец, который не понимает их языка.

И пока охранители пекутся о свирепом наказании для «кощунников», толпы молодых не придут ни в храм, ни в музей. А все остальные решат: церковь – опасная зона, лучше обойти. Либо начнут тиражировать описанные сюжеты, что лишь упрочит популярность статьи 148, а амплуа «верующих» окончательно укрепит в образе перманентно обиженных и жаждущих крови.

Но давайте судить проступок соразмерно степени его тяжести. Складывается впечатление, что «кощунник» – особо опасный преступник, на поимку которого бросают силы соответственных ведомств. Хотя на деле эти молодые ребята при всей нелепости своих поступков не совершили опасных правонарушений. Так, может, не стоит отвлекать полицию на пикантные фото? Или в стране преступников нет? И почему чувства абстрактных верующих важнее «общественного правопорядка»?



Гл. 4. Как возник закон о защите чувств верующих



Закон о защите чувств верующих принят Госдумой в 2013 году. После акции группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя были внесены поправки в ст. 148 УК РФ. Вместо «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий» она стала называться «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и была дополнена двумя пунктами:

1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.

До 2013 года оскорбление чувств верующих квалифицировалось как административное правонарушение по ст. 5.26 КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». Статья действует до сих пор. Она, в частности, предусматривает штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы до 120 часов за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу или уничтожение.

Эпилог

Пока вы это читали, вполне вероятно, кто-то снова сделал видео или фото на опасном фоне. А кто-то, возможно, доложил в Следственный комитет, и тот уже начал проверку. А теперь представьте, что речь всего лишь о молодом хулигане, возможно, не очень образованном и умном. Но – теперь его ждет срок. Потому что он «кощунник». Вспомните себя в его годы, соотнесите с градусом своего возмущения и скажите честно: вы правда желаете этому гражданину такого наказания? А если вы верующий человек, то неужели ваши чувства так шатки, что их заденет провокация и их нужно защищать?

