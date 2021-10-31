FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Посмотрите, как выглядит северное сияние из космоса. Фото последствий вспышки на Солнце показали с борта МКС

Опубликовано фото северного сияния с орбиты Земли

1
Печать

Находящийся на МКС астронавт Европейского космического агентства Томас Песке опубликовал фотографии полярного сияния, которые стали видны благодаря необычной вспышке на Солнце из космоса. Завораживающие кадры 31 октября представлены в Twitter.

«Возвращение южного полярного сияния! Наши орбиты и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ними снова, никто не останется разочарован», — подписал пост с фото Песке.

Ранее «Фонтанка» писала, что в магнитосфере Земле в воскресенье началась магнитная буря, вызванная мощной вспышкой класса Х на Солнце, которая, в свою очередь, произошла 28 октября. В районе Петербурга тоже видели северное сияние.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Ах под съемки рогозинского блокбастера на распил не попала такая красота.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний