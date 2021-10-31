Посмотрите, как выглядит северное сияние из космоса. Фото последствий вспышки на Солнце показали с борта МКС

Находящийся на МКС астронавт Европейского космического агентства Томас Песке опубликовал фотографии полярного сияния, которые стали видны благодаря необычной вспышке на Солнце из космоса. Завораживающие кадры 31 октября представлены в Twitter.
💚🌊🌍 Le retour des aurores australes ! Notre orbite et le vent solaire nous ont permis d’en observer à nouveau, personne ne va s’en plaindre 😍— Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 27, 2021
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Aurora season is back! Our orbits and the solar wind has made the aurora visible again. We are not complaining! 😍 #MissionAlpha pic.twitter.com/AAHrtfOAt3
«Возвращение южного полярного сияния! Наши орбиты и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ними снова, никто не останется разочарован», — подписал пост с фото Песке.
Ранее «Фонтанка» писала, что в магнитосфере Земле в воскресенье началась магнитная буря, вызванная мощной вспышкой класса Х на Солнце, которая, в свою очередь, произошла 28 октября. В районе Петербурга тоже видели северное сияние.