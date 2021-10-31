Магнитная буря началась в магнитосфере Земли. Её ждали

В магнитосфере Земле в воскресенье, 31 октября, началась магнитная буря, вызванная мощной вспышкой класса X на Солнце, которая произошла три дня назад. По прогнозу она продлится до понедельника.



При этом, как сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, данная магнитная буря достаточно слабая, её уровень G1.



Специалисты уточняют, что буря может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создаёт риск сноса аппарата с орбиты. Кроме этого, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи.

