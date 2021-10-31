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Октябрьские огни Авроры собрали аншлаг: петербуржцы показывают цветовое безумство в небе и на земле

Петербуржцы поделились кадрами северного сияния в Ленобласти

Разноцветные оттенки в небе ловили охотники за северным сиянием в Ленинградской области. На земле было не менее ярко.

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Добычу полуночников — фантастические снимки с места событий — 31 октября публикуют в соцсетях Aurora Hunters. В ночь на воскресенье цветные всполохи ловили у Ладожского озера.

Как рассказывают фотографы, насладиться видами в одиночестве не вышло. «На крохотном пятачке собралось более 300 человек», — описывает обстановку на мысе Далёкий Катя Стрельникова и показывает «самое ужасное северное сияние» в компании нарушителей световой гигиены.

За пробившим тучи сиянием наблюдали в посёлке Пятиречье. «Ночью там было не менее многолюдно. Народу, как на Невском, не меньше 30 машин!» — пишет пользовательница под ником kuzkukuruz в Instagram.

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