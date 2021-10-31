Октябрьские огни Авроры собрали аншлаг: петербуржцы показывают цветовое безумство в небе и на земле

Добычу полуночников — фантастические снимки с места событий — 31 октября публикуют в соцсетях Aurora Hunters. В ночь на воскресенье цветные всполохи ловили у Ладожского озера.
Как рассказывают фотографы, насладиться видами в одиночестве не вышло. «На крохотном пятачке собралось более 300 человек», — описывает обстановку на мысе Далёкий Катя Стрельникова и показывает «самое ужасное северное сияние» в компании нарушителей световой гигиены.
За пробившим тучи сиянием наблюдали в посёлке Пятиречье. «Ночью там было не менее многолюдно. Народу, как на Невском, не меньше 30 машин!» — пишет пользовательница под ником kuzkukuruz в Instagram.