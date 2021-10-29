К Земле движется огромное облако плазмы. Оно принесет магнитные бури «планетарного масштаба»

В сторону Земли движется огромное облако магнитной плазмы, выброшенное Солнцем. Ожидается, что оно вызовет сильнейшие магнитные бури, сообщает 29 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
По оценкам ученых, облако преодолевает около 800 километров в секунду, а первый контакт с магнитным полем Земли произойдет в десять утра (мск) 30 октября. Планету накроет примерно на двое суток, в это время возможны проблемы с радиосвязью и спутниковой навигацией, а космические аппараты может сносить с орбиты. Зато россияне смогут увидеть полярное сияние на широтах до 55–60 градусов — то есть петербуржцам повезло.
«Произошедшая вспышка [на Солнце] является необычно крупной. Чтобы оценить неординарность происходящего, можно заметить, что… с 2018 года на Солнце зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю. Все остальные события имели более низкие баллы», — отмечают в лаборатории.