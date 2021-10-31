«Мои дети плачут в машине». Алек Болдуин пообщался с журналистами и попросил оставить в покое его семью

Голливудский актер Алек Болдуин, во время съемок случайно застреливший оператора, пообщался с журналистами, которые преследовали его семью. Видео беседы Болдуина и его жены Хиларии с репортерами накануне, 30 октября, опубликовал портал TMZ.



Baldwin breaks his silence in person while laying low in Vermont. https://t.co/s8Lt89y4o2 — TMZ (@TMZ) October 30, 2021

Актер остановил машину, чтобы выйти к журналистам, которые преследовали его. «Мои дети плачут в машине. Мне нельзя комментировать расследование, я разговариваю с полицейскими каждый день […]. Я сказал все, что мог. Пожалуйста, оставьте нас в покое», — заявил Болдуин представителям СМИ. На кадрах видно, что он явно раздражен и нервничает, однако старается вести себя корректно.

