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«Мои дети плачут в машине». Алек Болдуин пообщался с журналистами и попросил оставить в покое его семью

Актер Алек Болдуин пообщался с репортерами, которые преследовали его машину

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Голливудский актер Алек Болдуин, во время съемок случайно застреливший оператора, пообщался с журналистами, которые преследовали его семью. Видео беседы Болдуина и его жены Хиларии с репортерами накануне, 30 октября, опубликовал портал TMZ.

Актер остановил машину, чтобы выйти к журналистам, которые преследовали его. «Мои дети плачут в машине. Мне нельзя комментировать расследование, я разговариваю с полицейскими каждый день […]. Я сказал все, что мог. Пожалуйста, оставьте нас в покое», — заявил Болдуин представителям СМИ. На кадрах видно, что он явно раздражен и нервничает, однако старается вести себя корректно.

Напомним, 22 октября стало известно, что в Нью-Мексико на съемках вестерна Rust («Ржавчина») актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. Оператор Галина Хатчинс скончалась, режиссер Джоэл Соуз получил ранения.

Позже во время обыска на съемочной площадке полицейские нашли несколько патронов, которые, предположили силовики, могут быть боевыми. Известно, что ассистента режиссера Дэвида Холлса, передавшего оружие Болдуину, два года назад уволили со съемок другого фильма за похожий инцидент. Тогда оператор получил незначительные травмы.

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Комментарии (3)

vic_5e4cd1938d1a8
А кого вы призываете оставить артиста в покое? Комментаторов ,"Фонтанки", редакцию ' Фонтанки"? У вас есть информация, что вышеназванные беспокоят артиста?
Или рассчитываете, что ваш комментарий прочтут в сша?
260569221
Лёха, не переживай, все будет окей
lamer
Оставьте его в покое. Этим делом полиция занимается. Без прессы разберутся. Потому и не любят журналистов, что за бабло на любую подлость способны.
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