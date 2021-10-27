Новые боевые патроны нашли на съемочной площадке фильма Rust, где Алек Болдуин застрелил оператора

Полицейские нашли несколько патронов во время обыска на съемочной площадке вестерна Rust («Ржавина»), где актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом 27 октября сообщил на пресс-конференции шериф округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Адан Мендоса.



«Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами», — заявил он (цитата по ТАСС).



Ранее сообщалось, что оружие, которое оказалось заряжено боевыми патронами, Алеку Болдуину дал ассистент режиссера. Он заверил актера, что оно не боевое. Два года назад этот ассистент был уволен со съемок другого фильма за похожий инцидент.

