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Новые боевые патроны нашли на съемочной площадке фильма Rust, где Алек Болдуин застрелил оператора

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Полицейские нашли несколько патронов во время обыска на съемочной площадке вестерна Rust («Ржавина»), где актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом 27 октября сообщил на пресс-конференции шериф округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Адан Мендоса.

«Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами», — заявил он (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что оружие, которое оказалось заряжено боевыми патронами, Алеку Болдуину дал ассистент режиссера. Он заверил актера, что оно не боевое. Два года назад этот ассистент был уволен со съемок другого фильма за похожий инцидент.

Утром 22 октября стало известно, что актер Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора и ранил режиссера из бутафорского оружия. После происшествия актер был «убит горем».

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Комментарии (11)

Старец
Вам это так важно? Лишь бы почесать язык! В Стране всё пучком? Теперь будем Америку мусолить!
AlBerkut
А правила техники безопасности при работе с оружием они для лохов написаны, да?
Взял оружие - проверь лично его состояние, извлеки магазин/обойму, открыл затвор, проверил патронник, осмотрел...
Раз в год стреляет даже палка...
Cвифт
...совсем обленились в редакции. Уже известно , что вся группа развлекалась стрельбой по пивным банкам вне съёмочного процесса, в том числе и из этого оружия .... ассистент - недотёпа женского пола, так-же присутствует и группа потенциальных подставщиков, выступивших ранее с претензиями к условиям труда и устроившими бойкот. Оружие валялось вне контроля определённое время перед съёмками.
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