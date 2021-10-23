Перед смертельным выстрелом Алеку Болдуину сказали, что оружие безопасно

Оружие, которое оказалось заряжено боевыми патронами, Алеку Болдуину дал ассистент режиссера. Он заверил актера, что оно не боевое.
Подробности того, что происходило на съемочной площадке 23 октября, приводит Associated Press и New York Times. Три пистолета для съемок подготовила специалист по оружию Ханна Гутьеррес. Один из них в руки Болдуину дал помощник режиссера Дэйв Холлс. От него, как станет известно из протокола допроса, Болдуин услышал фразу, что оружие небоевое.
По сценарию фильма «Ржавчина» Болдуин стрелял в сторону камеры. Пуля убила оператора и задела режиссера.
Отмечается, что трагедия произошла на фоне увольнения части съемочной группы, которая была недовольна условиями труда.