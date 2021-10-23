FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +2
70.86р82.50р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Перед смертельным выстрелом Алеку Болдуину сказали, что оружие безопасно

Перед началом съемок Болдуина заверили, что оружие бутафорское

5
Печать

Оружие, которое оказалось заряжено боевыми патронами, Алеку Болдуину дал ассистент режиссера. Он заверил актера, что оно не боевое.

Подробности того, что происходило на съемочной площадке 23 октября, приводит Associated Press и New York Times. Три пистолета для съемок подготовила специалист по оружию Ханна Гутьеррес. Один из них в руки Болдуину дал помощник режиссера Дэйв Холлс. От него, как станет известно из протокола допроса, Болдуин услышал фразу, что оружие небоевое.

По сценарию фильма «Ржавчина» Болдуин стрелял в сторону камеры. Пуля убила оператора и задела режиссера.

Отмечается, что трагедия произошла на фоне увольнения части съемочной группы, которая была недовольна условиями труда.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

AlBerkut
Работая с оружием всегда, именно ВСЕГДА сам всё проверяй...
Врял пистоль - извлёк обойму, сам проверил, патронник тоже...
Гражданкa
вот оно, никомушеньки доверять нельзя, и без обид...
Antuan Rokanten
Конечно, кто-то из уволенных подложил настоящий патрон. Только как муляж оружия может стрелять? Это первое. Теперь второе. Всегда надо убедиться, что оружие не заряжено. Так что Алек тоже виноват. Как он теперь с этим будет жить?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний