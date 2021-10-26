Ассистента режиссера, передавшего Болдуину револьвер, ранее уволили со съемок другого фильма за инцидент с оружием

По словам свидетелей, на площадке фильма «Путь свободы» неожиданно выстрелил реквизитный револьвер, из-за чего оператор получил незначительные травмы. Впрочем, члены команды отметили, что опасались за свою безопасность еще до этого случая.

Ассистента режиссера Дейва Холлса, передавшего Алеку Болдуину револьвер, из которого тот случайно застрелил оператора, два года назад уволили со съемок другого фильма за похожий инцидент. Об этом сообщает CNN со ссылкой на продюсерскую компанию Rocket Soul Studios.

«Он [Холлс] был человеком с достаточным количеством «красных флажков», с которыми его карьера уже должна была завершиться. И все же он был там, ставя команду в ужасные ситуации», — рассказали очевидцы, пожелавшие остаться неизвестными.



Холлса удалили с площадки, а затем уволили. Он очень раскаивался и «осознавал причины», уточняют в Rocket Soul Studios. По словам члена съемочной группы, до инцидента оружие объявили безопасным.



Утром 22 октября стало известно, что актер Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» случайно убил оператора и ранил режиссера из бутафорского оружия. После происшествия актер был «убит горем».



Variety уточняет, что в пистолете оказался один боевой патрон. По предварительным данным, оружие Болдуину дал ассистент режиссера Дейв Холлс, уточнив, что оно небоевое.

