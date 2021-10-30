Мурашко: В России дети стали больше болеть коронавирусом

В последнюю волну пандемии коронавируса наблюдается прирост заболеваемости детей. Об этом 30 октября рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Слова чиновника приводит РИА Новости.



«Видим, что количество пациентов детского возраста — до 18 лет — также в эту волну прирастает», — сказал глава Минздрава.



Детская заболеваемость в Петербурге начала расти спустя неделю после сентябрьских школьных линеек. В октябре был зафиксирован сильный рост детского ковида.



В Москве, напомним, проводят эксперимент по экспресс-тестированию на коронавирус в школах.

