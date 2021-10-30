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Мурашко: В России дети стали больше болеть коронавирусом

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В последнюю волну пандемии коронавируса наблюдается прирост заболеваемости детей. Об этом 30 октября рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Видим, что количество пациентов детского возраста — до 18 лет — также в эту волну прирастает», — сказал глава Минздрава.

Детская заболеваемость в Петербурге начала расти спустя неделю после сентябрьских школьных линеек. В октябре был зафиксирован сильный рост детского ковида.

В Москве, напомним, проводят эксперимент по экспресс-тестированию на коронавирус в школах.

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Комментарии (9)

266157810
Озвучивать статистику детского ковида необходимо в сравнении с детской онкологией и туберкулёзом.
266157810
Если государство так заботится о наших детях, то почему мы до сих пор собираем смсками на дорогостоящее лечение.... И это далеко не два ребёнка в год... Родители задумайтесь почему они не хотят лечить больных детей? Затратно? А вакцинировать здоровых ну очень сильно хотят. Почему?
266157810
Ютуб: Сенсация! Руки прочь от детей!!! Только 2 ребёнка на ИВЛ в 15 млн Москве!!!
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