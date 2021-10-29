Роспотребнадзор нашел пять случаев нового варианта коронавируса в России. Из Петербурга штамм пропал

В России выявили пять случаев дельта-штамма коронавируса AY.4.2. Об этом 29 октября сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.



«Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два — получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)», — заявил он (цитата по РИА Новости).



Отметим, 22 октября сообщалось о том, что новый вариант AY.4.2 обнаружен и в Петербурге. Впрочем, уже тогда говорили, что «ведомство (Роспотребнадзор. — Прим. ред.) могло не учесть погрешности работы алгоритма по изучению штаммов».