Защитник «Зенита» Ловрен: Для Хорватии великолепно, что Дзюбу не вызвали в сборную России

«Если Артем и правда не чувствовал себя на сто процентов, то с его стороны это было честно сказать тренеру прямо , чтобы тот мог вызвать кого-то еще. Поверьте, каждый футболист знает, когда он не в форме. Если он чувствовал это, значит так и было. Сборная Хорватии играла против Дзюбы в 2018 году на чемпионате мира. И Артем показал свою силу. Он большой парень, который способен сохранить мяч. И он всегда оказывается в ситуациях, когда может забить гол. Если он сейчас готов на сто процентов, его стоило бы вызвать в сборную. Но для сборной Хорватии великолепно, что его не вызвали. Пусть прибережет свои голы для соперников «Зенита», ха-ха!», – заявил Ловрен.

Защитник футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен высказался по поводу невызова Артема Дзюбы в сборную России. В интервью Sport24 , опубликованном 29 октября, хорватский футболист заявил, что форвард достоин играть в национальной команде.

Напомним, что между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и Дзюбой существует давний конфликт. Подробнее об этом читайте здесь.



В настоящее время сборная России занимает 1-е место в группе H отборочного турнира к ЧМ-22, набрав 19 очков. Хорватия, идущая второй, отстаёт на два очка. Россиянам предстоит провести ещё два матча в квалификации: 11 ноября с Кипром (Петербург), а 14 ноября с Хорватией (Сплит).

