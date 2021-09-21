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Дзюба отказался ехать к Карпину в сборную. Футболист утверждает, что он не набрал оптимальную форму

Артем Дзюба решил не ехать в сборную из-за плохой спортивной формы

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России для подготовки к матчам чемпионата мира-2022. Об этом он заявил 21 сентября в интервью сайту телеканала «Матч ТВ».

«Да, Валерий Георгиевич связался со мной, — заявил Дзюба. — Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет».

Дзюба также подчеркнул, что это не приостановка карьеры в сборной, а его решение связано с конкретной ситуацией. «Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол», — добавил нападающий.

Напомним, что между Дзюбой и Карпиным существует конфликт, который длится еще со времен его выступления за московский «Спартак». Подробнее об этом читайте здесь.

В августе на первый сбор национальной команды под своим руководством Карпин не вызвал Дзюбу. Свое решение новый главный тренер объяснил тем, что Артем находится не в лучшей форме. Однако накануне, 20 сентября, Дзюба все-таки получил вызов в сборную. В тот же день форвард забил два гола в ворота «Рубина».

Сборная в ближайшее время проведет два матча — против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября) — в рамках квалификации ЧМ-2022.

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Комментарии (5)

260642011
Дзюба знает, что лучше держать х в руках, чем видеть п на горизонте.
tsodd
Ясно, почему отказался. Одно дело с Мальтой или Кипром играть, а другое с Словенией и Словакией.
Mafioza
Детский сад с обидками.
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