Бразильский карнавал в Казани. И Дзюба его капитан. Как «Зенит» обыграл «Рубин»

Фото: Егор Алеев/ТАСС Поделиться Поделиться







В день игры разорвалась локальная информационная бомба: Сердар Азмун не полетел в Казань. Иранский футболист, который впервые заявил о себе в России именно в составе «Рубина», после матча Лиги чемпионов против «Челси» остался в Петербурге (оказалось — мышечное воспаление). Стало понятно, что в стартовом составе появится Артем Дзюба.

Аналитики не ошиблись: габаритный форвард вышел с капитанской повязкой в атаке. Компанию ему составили: Станислав Крицюк в воротах (и это финал рассуждений о первом номере нынешнего «Зенита» — любимец петербургских болельщиков Михаил Кержаков окончательно вернулся на позицию второго); в обороне вышли Дуглас Сантос слева, Алексей Сутормин справа, Дмитрий Чистяков в центре, помогали ему Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос («Зенит» опять, как и в Лондоне, сыграл в пять защитников); в полузащите — Клаудиньо, Вендел, Далер Кузяев и Малком.



Первый тайм получился задорным. Важно помнить: в прошлом сезоне именно «Рубин» Леонида Слуцкого стал единственной командой, которая обыграла команду Сергея Семака дважды — и в Петербурге, и в Казани. «Зенит» в начале матча выглядел очень солидно, опасно бил Малком, но счет в матче открыл капитан: Дзюба на 24 минуте четко пробил по воротам Юрия Дюпина. Этот мяч стал первым для Артема в новом сезоне. На 29 минуте свой первый гол за «Зенит» забил Клаудиньо: петербургский клуб включил прессинг, отобрал мяч, Дзюба четко сбросил верховую подачу перекрасившемуся в блондина Малкому, тот покатил другу детства — 0:2. На 43 минуте Дзюба оформил дубль: команда Семака в контратаке разыграла настоящий карнавал и главный острослов российского футбола нашел себя в этом бразильском футболе.

Во втором тайме игры предсказуемо не было. Глядя на происходящее на поле вспоминалась цитата классиков: верхи не хотят, низы не могут. «Зенит» откровенно играл по игре, контролируя ход встречи. Футболисты «Рубина», несмотря на желание, свой порыв в голевые моменты конвертировать не могли. Отдельно зафиксируем: громкая атака «Рубина» откровенно провалила матч. Разрекламированный грузин Хвича Кварацхелия был хорош только в момент приема мяча, самоуверенный серб Джордже Деспотович выглядел бледной тенью самого себя, датчанин Андерс Дрейер, забивший в первом матче за «Рубин» трижды, вообще в кадр ведущей камеры не попал.



Поэтому в рамках повышения адреналина «Зенит» забил себе сам. Ракицкий на 66 минуте сфолил на желтую карточку на Дрейере. Это нарушение правил стало максимумом вклада датчанина в игру. Штрафной практически с центра поля пошел на дальний угол владений Крицюка, Деспотович пробил мимо ворот, но Чистяков уверенно переправил в собственные. 1:3 — казалось бы, у «Рубина» было еще 20 минут, чтобы вернуться в игру, но нет.

В оставшееся время матча самым ярким выступлением «Рубина» стали эмоции Слуцкого: на 74 минуте желтую карточку за неспортивное поведение получил южнокореец Ин Бом, праздновавший в понедельник свой юбилей — полузащитнику исполнилось 25 лет. Главный тренер казанского клуба был так несогласен с решением главного арбитра Сергея Иванова, что и сам получил вторую желтую карточку, и был удален. Трогательная деталь: Слуцкого в вулкане страстей пытался успокоить его помощник по тренерскому штабу Олег Кузьмин, ветеран «Рубина», который когда-то играл под руководством Леонида Викторовича в почившем в бозе ФК «Москва».



Фиксируем: Семак держался с заменами до последнего. То есть мы можем сделать вывод, что происходящее на поле главного тренера «Зенита» устраивало. В конце встречи Андрей Мостовой заменил Дзюбу, Данил Круговой — Сутормина, Кирилл Кравцов — Вендела. На 75 минуте Малком покинул поле, чтобы уступить место Александру Ерохину, и именно Александр нанес последний удар в матче — уже в добавленное время, и Дюпин был на месте.

У «Зенита» фантастический отрезок без поражений в Лиге: 17 игр (8 побед и 2 ничьих). Предыдущий проигрыш — как раз «Рубину» весной.

Существенная деталь: в понедельник Дзюба вошел в расширенный список футболистов сборной России, вызванных на октябрьские матчи. После игры Семак прокомментировал результативность форварда: «Я не думаю, что вызов в сборную повлиял, это абсолютно разные вещи. Он и прошлый матч сыграл гораздо лучше, набрал неплохую форму. Просто кто-то забивает в начале чемпионата, а кто-то в середине или в конце. Каждый из игроков должен брать на себя бремя лидерства, чтобы команда побеждала».



Слуцкий после матча предсказуемо ругал судей: «Судья Иванов профнепригоден. И я не считаю случайностью то, что с 2006 года у меня было одно удаление, когда я работал в «Москве». После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял».

«Зенит» тем временем с отрывом в 4 очка укрепился на первом месте в таблице РПЛ.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»