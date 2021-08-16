«Не в лучшей форме»: Карпин рассказал, почему Дзюба и Соболев не попали в сборную

Новый тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин рассказал, почему Артему Дзюбе и Александру Соболеву не нашлось места в составе команды. Этим он поделился 16 августа в эфире телеканала «Матч ТВ».



«По поводу Дзюбы и Соболева: ни для кого не секрет, что они не в лучшей форме, по разным причинам. Артем вчера не попал в стартовый состав «Зенита», Соболев тоже не играл последние две игры в старте. Чтобы играть в сборной, сначала нужно играть за свой клуб», — заявил тренер.

Расширенный состав для подготовки к сентябрьским матчам был объявлен в понедельник. В него попали четыре игрока «Зенита»: защитники Дмитрий Чистяков и Вячеслав Караваев, а также полузащитники Александр Ерохин и Далер Кузяев.