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«Не в лучшей форме»: Карпин рассказал, почему Дзюба и Соболев не попали в сборную

Новый тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин рассказал, почему Артему Дзюбе и Александру Соболеву не нашлось места в составе команды. Этим он поделился 16 августа в эфире телеканала «Матч ТВ».

«По поводу Дзюбы и Соболева: ни для кого не секрет, что они не в лучшей форме, по разным причинам. Артем вчера не попал в стартовый состав «Зенита», Соболев тоже не играл последние две игры в старте. Чтобы играть в сборной, сначала нужно играть за свой клуб», — заявил тренер.

Расширенный состав для подготовки к сентябрьским матчам был объявлен в понедельник. В него попали четыре игрока «Зенита»: защитники Дмитрий Чистяков и Вячеслав Караваев, а также полузащитники Александр Ерохин и Далер Кузяев.

Ближайшие матчи сборная России проведет с Хорватией (1 сентября) и Кипром (4 сентября) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022.

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Комментарии (2)

ДЮрьевич
Сдаётся мне 1 сентября будет национальным днем ЛГБТ - количество упоминаний представителей будет максимальным
Wert
Атакующая группа у нас ,вообще п*****, всех разорвет.
Хорваты уже проиграли.
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