FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +22
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

Карпин вызвал в сборную четырёх игроков «Зенита». Дзюбе места в команде не нашлось

Новый тренер российской сборной Валерий Карпин представил состав на отборочные матчи ЧМ-2022. Об этом сообщается 16 августа в Instagram команды.

За Россию сыграют 4 игрока «Зенита»: защитники Дмитрий Чистяков и Вячеслав Караваев, а также полузащитники Александр Ерохин и Далер Кузяев. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в команду не вызван.

Карпин выбрал 4 вратарей: Гильерме из «Локомотива», Юрия Дюпина из «Рубина», спартаковца Александра Максименко и Сергея Песьякова из «Ростова». В нападении сыграют Федор Смолов из «Локомотива», Антон Заболотный из ЦСКА и динамовец Константин Тюкавин.

В линию защиты новый наставник взял также Игоря Дивеева и Марио Фернандеса из ЦСКА, Станислава Магкеева из «Локомотива», Георгия Джикию из «Спартака», Максима Осипенко из «Ростова», Илью Самошникова из «Рубина», Сергея Терехова из ФК «Сочи» и Федора Кудряшова из «Антальяспора». В полузащите помимо представителей «Зенита» сыграют Денис Черышев из «Валенсии», Александр Головин из «Монако», Алексей Миранчук из «Аталанты», Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов из «Локомотива», Максим Мухин из ЦСКА, спартаковцы Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, трое представителей «Динамо» (Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров) и Алексей Ионов из «Краснодара».

Ближайшие матчи сборная России проведет с Хорватией (1 сентября) и Кипром (4 сентября) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не. знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
мухомор
Дзюба справедливо вне сборной на данный момент.
Но те кто в списке это испанский стыд.
Ярополк
Без Артема сборная, как без рук...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний