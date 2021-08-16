Карпин вызвал в сборную четырёх игроков «Зенита». Дзюбе места в команде не нашлось

За Россию сыграют 4 игрока «Зенита»: защитники Дмитрий Чистяков и Вячеслав Караваев, а также полузащитники Александр Ерохин и Далер Кузяев. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в команду не вызван .

Карпин выбрал 4 вратарей: Гильерме из «Локомотива», Юрия Дюпина из «Рубина», спартаковца Александра Максименко и Сергея Песьякова из «Ростова». В нападении сыграют Федор Смолов из «Локомотива», Антон Заболотный из ЦСКА и динамовец Константин Тюкавин.



В линию защиты новый наставник взял также Игоря Дивеева и Марио Фернандеса из ЦСКА, Станислава Магкеева из «Локомотива», Георгия Джикию из «Спартака», Максима Осипенко из «Ростова», Илью Самошникова из «Рубина», Сергея Терехова из ФК «Сочи» и Федора Кудряшова из «Антальяспора». В полузащите помимо представителей «Зенита» сыграют Денис Черышев из «Валенсии», Александр Головин из «Монако», Алексей Миранчук из «Аталанты», Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов из «Локомотива», Максим Мухин из ЦСКА, спартаковцы Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, трое представителей «Динамо» (Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров) и Алексей Ионов из «Краснодара».