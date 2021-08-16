Дзюбу не вызовут в сборную на ближайшие матчи

«Дзюба не будет вызван в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022», — сообщает 16 августа «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.



Новый наставник российской сборной Валерий Карпин заявил, что «не знает», будет ли нападающий «Зенита» играть в команде.

Ближайшие матчи сборная России проведет с Хорватией (1 сентября) и Кипром (4 сентября) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022.

«Фонтанка» писала, что между Карпиным и Дзюбой есть старый конфликт, который начался больше 10 лет назад, когда они оба находились в «Спартаке».