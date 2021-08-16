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Дзюбу не вызовут в сборную на ближайшие матчи

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет играть за сборную России в ближайшие несколько игр.

«Дзюба не будет вызван в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022», — сообщает 16 августа «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

Новый наставник российской сборной Валерий Карпин заявил, что «не знает», будет ли нападающий «Зенита» играть в команде.

Ближайшие матчи сборная России проведет с Хорватией (1 сентября) и Кипром (4 сентября) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022.

«Фонтанка» писала, что между Карпиным и Дзюбой есть старый конфликт, который начался больше 10 лет назад, когда они оба находились в «Спартаке».

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Комментарии (13)

Antuan Rokanten
Дзюба уже мало что может. Его лучшие дни позади. Невызов в сборную закономерен.
266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень. экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
rpu01
Ничего страшного. Дэюба, на камеру покажет им достойный ответ...:-))
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