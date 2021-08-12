«Будет ли Дзюба в сборной? Не знаю»: Карпин оценил шансы нападающего попасть в состав национальной команды

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что пока не определился с составом национальной команды. Неясно и место Артема Дзюбы.
«На чемпионате Европы Дзюба был капитаном. Сейчас я не знаю, кто будет в сборной. Будет ли Дзюба? Не знаю. Для начала нужно вызвать футболистов, а потом уже выбирать капитана», — сообщил специалист в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, которое было опубликовано 12 августа.
По словам Карпина, руководство РФС не обсуждало с ним тему Артема Дзюбы. «Если бы мне навязали, что какой-то игрок должен быть в сборной, то меня бы там не было», — сказал он.
Ближайшие матчи сборная России проведет с Хорватией (1 сентября) и Кипром (4 сентября) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022.
«Фонтанка» писала, что между Карпиным и Дзюбой существует старый конфликт, который начался больше 10 лет назад, когда они оба находились в «Спартаке». Несмотря на это, после назначения главным тренером сборной России Валерий Георгиевич заверил, что личные отношения не могут повлиять на вызов в национальную команду, все зависит от уровня игры каждого футболиста.