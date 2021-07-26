Карпин: Моё личное отношение к Дзюбе не может повлиять на сборную России

Валерий Карпин впервые развернуто прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России по футболу. В частности, он подчеркнул, что форварду Артему Дзюбе бояться нечего, несмотря на их старый конфликт.



«Дзюба был и остаётся важным игроком в российском футболе. Мое личное отношение не может повлиять на сборную. Это останется за бортом. Если Артём будет показывать тот футбол, который может принести пользу сборной, то он в ней будет. Дорога в сборную никому не закрыта. Но она открывается тем, кто будет приносить пользу», — цитирует Карпина пресс-служба национальной команды.