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Карпин: Моё личное отношение к Дзюбе не может повлиять на сборную России

Валерий Карпин впервые развернуто прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России по футболу. В частности, он подчеркнул, что форварду Артему Дзюбе бояться нечего, несмотря на их старый конфликт.

«Дзюба был и остаётся важным игроком в российском футболе. Мое личное отношение не может повлиять на сборную. Это останется за бортом. Если Артём будет показывать тот футбол, который может принести пользу сборной, то он в ней будет. Дорога в сборную никому не закрыта. Но она открывается тем, кто будет приносить пользу», — цитирует Карпина пресс-служба национальной команды.

Также новый главный тренер подтвердил, что в его штаб войдут Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.

«Хотелось бы, чтобы сборная прибавила в смелости. Нужно выходить на матч без пиетета. Все сильные качества соперника можно и нужно нейтрализовать», — подчеркнул Карпин.

Валерий Карпин сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова после провала на чемпионате Европы — сборная России заняла последнее место в группе с Финляндией, Бельгией и Данией.

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