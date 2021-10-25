В расширенный состав сборной России вошли семь футболистов «Зенита». Дзюбы среди них нет

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил расширенный состав команды на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022. В него вошли семь игроков петербургского «Зенита». Отметим, что Артема Дзюбы в списке снова нет.
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Арсен Адамов («Урал»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все — «Локомотив»), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов»), Роман Ежов («Крылья Советов»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).
В настоящее время сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Хорватия, идущая второй, отстаёт на два очка. Россиянам предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года: 11 ноября с Кипром (Петербург), а 14 ноября с Хорватией (Сплит).