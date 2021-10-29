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Гинцбург рассказал, как долго будет защищать назальная вакцина от COVID-19

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Прививаться назальной вакциной от COVID-19 нужно будет не чаще раза в полгода. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае (прививаться) не чаще чем раз в полгода. Может быть, и реже», — приводит 29 октября слова специалиста РИА Новости.

Ранее Гинцбург рассказал, что прививка «Спутником V» и последующая ревакцинация назальным препаратом, скорее всего, защитят не только от тяжелого течения коронавируса, но и в принципе от заражения им.

Как писала «Фонтанка», 26 октября фармкомпания «Генериум» подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V».

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Комментарии (20)

E .SladkiBubalehhh
Следующий этап - анальная вакцина .
Pilat
Таки хде нам эту назальную вакцину достать то?
263842751
Истерия, увы, скорее наблюдается у самого "академика", чем у нас. Лично для меня, чем чаще он выступает, тем меньше хочется колоться. Пощадил бы свой титул, хотя бы, если этических преград не осталось...
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