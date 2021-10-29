Гинцбург рассказал, как долго будет защищать назальная вакцина от COVID-19

Прививаться назальной вакциной от COVID-19 нужно будет не чаще раза в полгода. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае (прививаться) не чаще чем раз в полгода. Может быть, и реже», — приводит 29 октября слова специалиста РИА Новости.



Ранее Гинцбург рассказал, что прививка «Спутником V» и последующая ревакцинация назальным препаратом, скорее всего, защитят не только от тяжелого течения коронавируса, но и в принципе от заражения им.

