Гинцбург рассказал, как долго будет защищать назальная вакцина от COVID-19

Прививаться назальной вакциной от COVID-19 нужно будет не чаще раза в полгода. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае (прививаться) не чаще чем раз в полгода. Может быть, и реже», — приводит 29 октября слова специалиста РИА Новости.
Ранее Гинцбург рассказал, что прививка «Спутником V» и последующая ревакцинация назальным препаратом, скорее всего, защитят не только от тяжелого течения коронавируса, но и в принципе от заражения им.
Как писала «Фонтанка», 26 октября фармкомпания «Генериум» подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V».