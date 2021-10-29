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В Петербурге суд отправил под домашний арест представителя Рамзана Кадырова по СЗФО

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Подозреваемого в хранении наркотиков представителя Чечни в Северо-Западном федеральном округе отправили под домашний арест в Петербурге 28 октября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Меру пресечения для 38-летнего Ислама Хизриева избрал Московский районный суд. Следствие настаивало на помещении под стражу, в то время как защита и сам обвиняемый просили о домашнем аресте.

Суд учел, что Хизриев имеет на иждивении 5 несовершеннолетних детей, супругу-инвалида и мать-инвалида.

«Фонтанка» писала, что 26 октября следствием Московского района было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК — «незаконное приобретение наркотиков в крупном размере». Хизриева задержали с поличным. При задержании он якобы не стал давать показания, он также попытался избавиться от наркотиков.

Мужчину отвезли в 33-й отдел полиции и провели медицинское освидетельствование. В крови нашли остатки наркотиков. Подробнее читайте в материале 47news.

Вечером 27 октября Московский районный суд вернул следователю ходатайство об аресте. Причиной стало его отсутствие Хизриева в зале заседания — мужчина находился в Елизаветинской больнице.

Известно, что Ислам Хизриев родился в чеченском городе Аргун, ранее не судим. Ранее служил в ГИБДД. В Петербурге числится заместителем директора ООО «ТСК Питер». По данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид работ компании — «производство прочих строительно-монтажных работ». Выручка за прошлый год составила 206 млн рублей, прибыль — полтора миллиона.

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