В Петербурге суд отправил под домашний арест представителя Рамзана Кадырова по СЗФО

Подозреваемого в хранении наркотиков представителя Чечни в Северо-Западном федеральном округе отправили под домашний арест в Петербурге 28 октября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Меру пресечения для 38-летнего Ислама Хизриева избрал Московский районный суд. Следствие настаивало на помещении под стражу, в то время как защита и сам обвиняемый просили о домашнем аресте.
Суд учел, что Хизриев имеет на иждивении 5 несовершеннолетних детей, супругу-инвалида и мать-инвалида.
«Фонтанка» писала, что 26 октября следствием Московского района было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК — «незаконное приобретение наркотиков в крупном размере». Хизриева задержали с поличным. При задержании он якобы не стал давать показания, он также попытался избавиться от наркотиков.
Мужчину отвезли в 33-й отдел полиции и провели медицинское освидетельствование. В крови нашли остатки наркотиков. Подробнее читайте в материале 47news.
Вечером 27 октября Московский районный суд вернул следователю ходатайство об аресте. Причиной стало его отсутствие Хизриева в зале заседания — мужчина находился в Елизаветинской больнице.
Известно, что Ислам Хизриев родился в чеченском городе Аргун, ранее не судим. Ранее служил в ГИБДД. В Петербурге числится заместителем директора ООО «ТСК Питер». По данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид работ компании — «производство прочих строительно-монтажных работ». Выручка за прошлый год составила 206 млн рублей, прибыль — полтора миллиона.