В Петербурге суд отправил под домашний арест представителя Рамзана Кадырова по СЗФО

Подозреваемого в хранении наркотиков представителя Чечни в Северо-Западном федеральном округе отправили под домашний арест в Петербурге 28 октября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Меру пресечения для 38-летнего Ислама Хизриева избрал Московский районный суд. Следствие настаивало на помещении под стражу, в то время как защита и сам обвиняемый просили о домашнем аресте.



Суд учел, что Хизриев имеет на иждивении 5 несовершеннолетних детей, супругу-инвалида и мать-инвалида.

