FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

СК: Взрыв в квартире в Набережных Челнах умышленно устроил пенсионер

6
Печать

Следователи установили, что причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия 70-летнего владельца квартиры. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве.

Как сообщили в пресс-службе СКР 28 октября, подозреваемый жил один и состоял на учете у врача-нарколога из-за алкогольной зависимости.

Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Фонтанка» писала, что в 2010-м мужчина отказался от газоснабжения, и на газопровод установили металлическую заглушку.

В понедельник, 25 октября, на четвертом этаже жилого дома в Набережных Челнах прогремел взрыв. С травмами госпитализировали пять человек, в том числе двух несовершеннолетних и самого подозреваемого. Позже в больнице скончалась 22-летняя пострадавшая.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Ref
Пенсионер неоднократно жаловался в полицию на одну из соседок. Обвинял ее в мошенничестве. Последнее обращение было за неделю до взрыва- он писал заявление о том, что соседка переоформила его квартиру на себя. Действий со стороны полиции не последовало...
266227143
Могли бы пенсионерам гасить долги по ЖКХ за счет замороженной части пенсии. Так ведь нет - пусть лучше взрываются дома..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний