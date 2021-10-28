СК: Взрыв в квартире в Набережных Челнах умышленно устроил пенсионер

Следователи установили, что причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия 70-летнего владельца квартиры. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве.
Как сообщили в пресс-службе СКР 28 октября, подозреваемый жил один и состоял на учете у врача-нарколога из-за алкогольной зависимости.
Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Фонтанка» писала, что в 2010-м мужчина отказался от газоснабжения, и на газопровод установили металлическую заглушку.
В понедельник, 25 октября, на четвертом этаже жилого дома в Набережных Челнах прогремел взрыв. С травмами госпитализировали пять человек, в том числе двух несовершеннолетних и самого подозреваемого. Позже в больнице скончалась 22-летняя пострадавшая.