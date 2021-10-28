FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
69.81р81.03р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

В Петербурге вакцинировали от коронавируса 25 тысяч человек за сутки

Вакцинация от коронавируса в Петербурге, по мере приближения к нерабочим дням и введению QR-кодов, набирает обороты.

1
Печать

«За минувшие сутки в Петербурге привито первично 18 870 человек, включая вакцину «Спутник Лайт». Всего сделано 25 370 инъекций. Запас вакцины в городе составляет более 693 тысяч доз», — сообщили в комздраве 28 октября.

Как писала «Фонтанка» 19 октября, в первый день после объявления о введении QR-кодов в Петербурге сделали суммарно 19 132 инъекции, 20 октября — 22 270, 21 октября — 22 767, 22 октября — 25 420, 25 октября — 23 712, 26 октября — 24 360 инъекций.

Губернатор Александр Беглов заявил, что нужно наращивать темпы и делать по 40 тысяч инъекций в день.

Как записаться на вакцинацию в Петербурге и не сойти с ума — читайте в инструкции «Фонтанки».

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

EugenPark
Пряник не помог, кнут - молодец!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний