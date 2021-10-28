В Петербурге вакцинировали от коронавируса 25 тысяч человек за сутки

«За минувшие сутки в Петербурге привито первично 18 870 человек, включая вакцину «Спутник Лайт». Всего сделано 25 370 инъекций. Запас вакцины в городе составляет более 693 тысяч доз», — сообщили в комздраве 28 октября.



Как писала «Фонтанка» 19 октября, в первый день после объявления о введении QR-кодов в Петербурге сделали суммарно 19 132 инъекции, 20 октября — 22 270, 21 октября — 22 767, 22 октября — 25 420, 25 октября — 23 712, 26 октября — 24 360 инъекций.



Губернатор Александр Беглов заявил, что нужно наращивать темпы и делать по 40 тысяч инъекций в день.

