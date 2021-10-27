FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
69.81р81.03р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

В Петербурге в преддверии нерабочих дней сделали 24 тысячи уколов вакцины за сутки

7
Печать

За вторник в Петербурге впервые привились двухкомпонентными вакцинами и однокомпонентным «Спутником Лайт» 18 731 человек. Всего выполнено, вместе со вторыми дозами и ревакцинацией, 24 360 инъекций за сутки, сообщили в комитете по здравоохранению 27 октября.

Как писала «Фонтанка» 19 октября, в первый день после объявления о введении QR-кодов в Петербурге сделали суммарно 19 132 инъекции, 20 октября — 22 270, 21 октября — 22 767, 22 октября — 25 420, 25 октября — 23 712 инъекций.

Губернатор Александр Беглов уже говорил, что таких темпов «для эффективного противодействия эпидемии» мало, и нужно делать по 40 тысяч инъекций в день и продержаться на таком уровне до конца ноября.

Как записаться на вакцинацию в Петербурге и не сойти с ума — читайте в инструкции «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Hans-Christian
Есть ещё доза 🤥? Нет 😦😳😳??? Будет только в след. году 😵😵😵???!!!
Ну и ладно.
kоt-obormot
Цак вакцинированному пацаку, и три раз Ку!
VKuser199962806
В Англии, России и Франции, ввели закон об обязательном изнасиловании граждан по субботам. В Англии, по такому поводу переизбрали парламент, Во Франции произошла революция. А наши граждане стали занимать очередь в пятницу , что бы в субботу освободится пораньше.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний