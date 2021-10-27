В Петербурге в преддверии нерабочих дней сделали 24 тысячи уколов вакцины за сутки

За вторник в Петербурге впервые привились двухкомпонентными вакцинами и однокомпонентным «Спутником Лайт» 18 731 человек. Всего выполнено, вместе со вторыми дозами и ревакцинацией, 24 360 инъекций за сутки, сообщили в комитете по здравоохранению 27 октября.



Как писала «Фонтанка» 19 октября, в первый день после объявления о введении QR-кодов в Петербурге сделали суммарно 19 132 инъекции, 20 октября — 22 270, 21 октября — 22 767, 22 октября — 25 420, 25 октября — 23 712 инъекций.



Губернатор Александр Беглов уже говорил, что таких темпов «для эффективного противодействия эпидемии» мало, и нужно делать по 40 тысяч инъекций в день и продержаться на таком уровне до конца ноября.

